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荒川弘400萬冊人氣作《黃泉使者》動畫化！《鋼鍊》同陣容網超期待

記者楊智仁／綜合報導

《黃泉使者》是由荒川弘所繪漫畫於 2022 年開始連載， 截至第10卷為止的累計發行量已突破 400 萬部，本作曾獲得全國書店店員推薦漫畫第二位，也在日本動漫新聞網站投票調查「最想動畫化的作品」中榜上有名，日前官方也正式宣布《黃泉使者》動畫化消息。

說到荒川弘動漫迷們第一時間絕對會想到《鋼之鍊金術師》，融合人性、倫理、道德、愛與欲望等黑暗主題，並藉由細膩動畫表現深受全球觀眾喜愛。如今距離該作動畫系列完結已滿 15 年，荒川老師的新作《黃泉之翼》承襲其製作水準，展開全新篇章，本作動畫化計畫由 SQUARE ENIX × Aniplex × BONES 三方聯手啟動，與《鋼鍊》動畫系列相同的製作體系再度集結。

《黃泉使者》少年尤爾出生在一個清淨的深山村莊裡，雙胞胎妹妹阿薩則是一直被關在村子深處的牢獄裡「工作」，某一天村莊突然遭到神祕人士的入侵，村民一一遭到殺害，帶頭的其中一個女性，居然自稱為阿薩而且稱呼尤爾為兄長，甚至還說牢裡的阿薩是假的，前來攻擊村莊的目的就是要把尤爾帶走，情急之下，尤爾喚醒了大家一直視為村莊守護神的左右大人應戰…。

關鍵字：黃泉使者

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