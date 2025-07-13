《天外世界》移植商分析市面主機　稱Switch2效能「略低」Xbox

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著玩家意識改變不再只想侷限單一平台，對此各大遊戲大廠也祭出改革策略以此來擴大客群，像是微軟Xbox就放棄壟斷市場改採多平台戰略。近日知名移植開發商Virtuos就發表市面上所有主機看法，指稱近期熱賣Switch 2效能仍不如Xbox Series S，但有DLSS技術彌補因此差距不大，因而相對容易移植多數遊戲。

▼《天外世界》移植商稱Switch 2相對容易移植多數遊戲 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，近期隨著Switch2搶佔所有媒體版面，知名移植開發商Virtuos旗下曾開發過《天外世界》工作室Black Shamrock技術總監Eoin O'Grady近日就接受採訪，探討了任天堂新機上所有方面，其中就比較了市面所有主機，就指稱Switch 2的GPU效能「略低於」微軟的主機，同時指出其CPU效能也明顯較弱，但他也表示並不意味著Switch 2較差，因為它可以透過支援DLSS等技術彌補部分GPU效能上的差距，而Xbox Series S 則是沒法支援此功能。

此外，考量到大多數現代遊戲都是受到GPU限制而非CPU，因此Eoin O'Grady則是認為Switch 2應該能夠運行當前和未來S系列遊戲庫中的多數遊戲。他也強調「任何在S系列上以60fps運行的遊戲都應該可以輕鬆移植到Switch 2上」，而Switch 2也足夠能力透過光線追蹤在「合理」的幀率和分辨率下提升這些性能。

雖然Switch 2的表現似乎足以支援許多現代遊戲的移植，但關鍵是要能獲取Switch 2開發軟件的權限，而截至目前為止只有少數幾家公司在Switch 2發售之前獲得，因此玩家才會看到許多Switch 2移植版是直到最近才開始推出。