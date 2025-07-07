小島秀夫來台宣傳《死亡擱淺2》　導演柯孟融出席曝意外成遊戲NPC

記者楊智仁／台北報導

由日本知名遊戲創作人小島秀夫開發的《死亡擱淺2 冥灘之上》( DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH )已於26日正式上市，小島秀夫也於 6 月初展開了《DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2》巡迴，繼洛杉磯、巴黎、東京、首爾等多個國家後，日前終於來到台北站，這也是小島秀夫睽違多年再度與台灣玩家見面。這次小島秀夫攜手美術總監 新川洋司一同抵台，感謝台灣粉絲一直以來的支持和對遊戲的熱愛。

除粉絲見面會外，小島秀夫先生及新川洋司先生當天也特地與台灣媒體交流，訪談中小島秀夫先生提及不論是遊戲第一部或這次新發行的第二部，小島先生都非常注重每個細節都要符合遊戲概念，不論是戰鬥玩法、畫面、音樂等，都是為了服務遊戲世界本身的概念而創建的，因此玩起來時會十分統一，在最終版發行前，工作室也都會先建立Alpha版本進行遊玩測試，收到回饋後工作室都會提煉這些想法並調整，最後才能呈現完整又精彩的遊戲。

不過其實遊戲製作時並不輕鬆，《死亡擱淺 2》開發初期正值新冠疫情高峰期，與演員協調工作卻無法面對面會議，所有作業都需遠端進行極為困難。小島秀夫更表示，「我當時已經決定好所有演員人選，但因為疫情關係，我一度覺得這個計畫根本無法實現，但當時有一位演員對我說不要放棄，從他獲得了勇氣相當感動。」

兩位也分享了各自最喜歡遊戲裝置，小島秀夫先生表示這次最滿意的更新是將主角山姆終端設備由手套改成了戒指，創作人特別提到這次改變意味著由原本包覆的手套，掙脫束縛變成了輕盈的戒指，而且在啟動時也需要比出「讚」的手勢，是個有趣的細節；新川先生則是非常滿意這次載具裝置的更新，因為融入了更多和玩家在操作時的互動，例如在車子靜止時轉動操作手把，玩家視線就會隨之轉移，讓玩家彷彿在經歷真實世界一樣，在第二部中有許多類似這樣的更新提升，希望玩家可以一一探索體驗。

最後，遊戲創作人小島秀夫及美術總監新川洋司也分享製作遊戲這麼多年來的心路轉變，從原本只是為了實現自己想法而製作遊戲，再接收到世界各地的粉絲們的支持反饋後，漸漸變成了要為大家做遊戲的心態，在遊戲擴張的同時個人也體會到了很大的成長，也期待大家可以享受《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》這款遊戲。

粉絲見面會現場，小島秀夫和新川洋司上台和粉絲玩家分享了遊戲製作過程的精心巧思，並一一解答粉絲們好奇的問題，也誠摯的感謝各位玩家的支持，能看見遊戲製作團隊對於台灣玩家們的重視，讓玩家們在線上的遊戲體驗和線下的見面會上都獲得滿滿的心意。

粉絲見面會活動尾聲，多次表示是小島秀夫創作人粉絲的台灣電影《咒》導演柯孟融竟然驚喜上台，獻禮給小島秀夫和新川洋司。柯孟融導演談起合作的細節，他笑說這是一個很有趣的過程，自己只是因緣際會下參觀了小島秀夫的工作室 Kojima Productions，就被小島秀夫詢問要不要接受工作室的臉部掃描，在已釋出的內容中，細心的玩家們也可能會發現遊戲中出現了熟悉的身影。