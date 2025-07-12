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PC模組網「Nexus Mods」推動18+標籤　引網反彈創辦人喊：要守法

記者黃冠瑋／綜合報導
從2001年開始Nexus Mods提供了數十萬個大小模組，其中包含許多成人向的創作，然而隨著創辦人日前宣布轉交管理權，就有玩家開始擔心網站因此變革。沒想到此事竟成真，官方宣布將增加18+標籤，並自動偵測兒童虐待或性剝削疑慮的內容以符合法律引起網友反彈，對此創辦人呼籲，「這不是暗網，必須守法」。

▼PC模組網Nexus Mods將增加18+標籤。（圖／翻攝自X／Pirat_Nation）

▲▼PC模組網Nexus Mods將增加18+標籤。（圖／翻攝自X／Pirat_Nation）

事情其實是，隨著先前Nexus Mods宣布創辦人Robin Scott（綽號DarkOne）將轉交管理權利並就此休息後，官方就在著手如何讓網站繼續合法運作，因此決定根據英國的《網路安全法》和歐盟《數位服務法》中的規範，將會加入年齡認證系統，並且將會把新的成人內容標籤（18+）加入強制標籤，避免使用者的誤用，以及加入AI偵測，讓那些可能違反兒童虐待或性剝削的內容自動刪除。

對此公告一出後，讓當時玩家預測一旦創辦人轉交管理權，網站就會變革一事就此成真，後續也引起大批網友強烈反彈團隊決策，但創始人Dark0ne則出面呼籲，「希望大家不要針對團隊，這個法律在英國、歐盟，以及美國許多地方都依序開始採用，這裡並不是暗網只能乖乖遵守才能合法運作」。

關鍵字：PCNexus Mods

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