PC模組網「Nexus Mods」推動18+標籤　引網反彈創辦人喊：要守法

記者黃冠瑋/綜合報導

從2001年開始Nexus Mods提供了數十萬個大小模組,其中包含許多成人向的創作,然而隨著創辦人日前宣布轉交管理權,就有玩家開始擔心網站因此變革。沒想到此事竟成真,官方宣布將增加18+標籤,並自動偵測兒童虐待或性剝削疑慮的內容以符合法律引起網友反彈,對此創辦人呼籲,「這不是暗網,必須守法」。

▼PC模組網Nexus Mods將增加18+標籤。(圖/翻攝自X/Pirat_Nation)

事情其實是,隨著先前Nexus Mods宣布創辦人Robin Scott(綽號DarkOne)將轉交管理權利並就此休息後,官方就在著手如何讓網站繼續合法運作,因此決定根據英國的《網路安全法》和歐盟《數位服務法》中的規範,將會加入年齡認證系統,並且將會把新的成人內容標籤(18+)加入強制標籤,避免使用者的誤用,以及加入AI偵測,讓那些可能違反兒童虐待或性剝削的內容自動刪除。

對此公告一出後,讓當時玩家預測一旦創辦人轉交管理權,網站就會變革一事就此成真,後續也引起大批網友強烈反彈團隊決策,但創始人Dark0ne則出面呼籲,「希望大家不要針對團隊,這個法律在英國、歐盟,以及美國許多地方都依序開始採用,這裡並不是暗網只能乖乖遵守才能合法運作」。

Nexus mods statement:



Due to the Online Safety Act and Digital Services Act, we are required as a UK-based company to ensure we continue to remove illegal content and add additional restrictions to children’s access to certain adult content.



As a business, this leaves us with… pic.twitter.com/WHRWOvmnKE