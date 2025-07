馬斯克聲援「停止殺死遊戲」連署破百萬　玩家抗爭號角正式響起

記者黃冠瑋/綜合報導

遊戲能否營利是開發商持續推動新作的動力,但近幾年往往因為經營失敗許多遊戲慘遭關服,連帶玩家許多年心血也付諸東流。對此遊戲頻道Accursed Farms去年就發起「停止殺死遊戲」連署,希望就算遊戲營運結束,也能讓玩家持續遊玩,而近日因富豪馬斯克聲援迎來100萬連署好消息,也正式打響玩家抗爭號角。

▼「停止殺死遊戲」連署達成100萬聲援。(圖/翻攝自X/Accursed Farms)

事情其實是,遊戲頻道Accursed Farms因為看到遊戲關閉,導致玩家不捨評論不斷出現,於是決定在2024年4月發起「停止殺死遊戲」運動,目的是為了說服遊戲開發商,如果在單方面結束營運支援後,希望仍允許玩家能以某種形式持續遊玩,而非完全關閉伺服器或刪除存取權限,並認為遊戲不該因為這樣就此消失。

對此該運動發起後逐漸在法國、德國、澳洲等多地的消費者保護機構發酵並紛紛響應,希望透過歐盟公民直接參與政策製定的「歐洲公民倡議」(ECI)推動相關法律,目標徵集至少 100 萬筆有效連署,從而推動歐盟立法保護遊戲的存續與持續運作。時隔一年此項連署迎來重大里程碑,根據網站顯示連署已經突破當初目標的100萬,其中多達許多名人也參與支持,包含知名創作者PewDiePie、愛爾蘭網紅Jacksepticeye,甚至科技富商馬斯克也轉貼分享此事。

雖說官方也有說明此項運動連署僅能是歐洲公民才會生效,不過官方也強調一旦連署達標,歐盟執委會「極有可能」會通過相關法案,將會為玩家畫下新的里程碑,想必玩家就不用再擔心多年遊玩心血會因為此事一無所有。

The site says we have cleared 1 million signatures! I hate being like this, but there's a chance a significant number of them aren't real. That means we have to keep signing in overdrive mode to make up for them! I'll have a video on this later today.https://t.co/EpnNTDR85U