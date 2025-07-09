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馬斯克聲援「停止殺死遊戲」連署破百萬　玩家抗爭號角正式響起

記者黃冠瑋／綜合報導
遊戲能否營利是開發商持續推動新作的動力，但近幾年往往因為經營失敗許多遊戲慘遭關服，連帶玩家許多年心血也付諸東流。對此遊戲頻道Accursed Farms去年就發起「停止殺死遊戲」連署，希望就算遊戲營運結束，也能讓玩家持續遊玩，而近日因富豪馬斯克聲援迎來100萬連署好消息，也正式打響玩家抗爭號角。

▼「停止殺死遊戲」連署達成100萬聲援。（圖／翻攝自X／Accursed Farms）

▲▼「停止殺死遊戲」連署達成100萬聲援。（圖／翻攝自X／Accursed Farms）

事情其實是，遊戲頻道Accursed Farms因為看到遊戲關閉，導致玩家不捨評論不斷出現，於是決定在2024年4月發起「停止殺死遊戲」運動，目的是為了說服遊戲開發商，如果在單方面結束營運支援後，希望仍允許玩家能以某種形式持續遊玩，而非完全關閉伺服器或刪除存取權限，並認為遊戲不該因為這樣就此消失。

對此該運動發起後逐漸在法國、德國、澳洲等多地的消費者保護機構發酵並紛紛響應，希望透過歐盟公民直接參與政策製定的「歐洲公民倡議」（ECI）推動相關法律，目標徵集至少 100 萬筆有效連署，從而推動歐盟立法保護遊戲的存續與持續運作。時隔一年此項連署迎來重大里程碑，根據網站顯示連署已經突破當初目標的100萬，其中多達許多名人也參與支持，包含知名創作者PewDiePie、愛爾蘭網紅Jacksepticeye，甚至科技富商馬斯克也轉貼分享此事。

雖說官方也有說明此項運動連署僅能是歐洲公民才會生效，不過官方也強調一旦連署達標，歐盟執委會「極有可能」會通過相關法案，將會為玩家畫下新的里程碑，想必玩家就不用再擔心多年遊玩心血會因為此事一無所有。

關鍵字：馬斯克連署

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