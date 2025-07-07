《魔物獵人荒野》遭「紅色評論」轟炸　卡普空呼籲玩家理性發言

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》先前就因為更新過慢導致引起不少玩家抱怨，甚至在近日由於索尼外洩後續更新只有「海龍」，導致玩家灌爆負評。雖說官方後續承諾會不斷調整內容，但近日又傳出Steam出現大量紅色評論用詞相當不堪入目。對此卡普空發布聲明，希望玩家之間意見交流能秉持理性謹慎發言。

▼《魔物獵人：荒野》遭「不堪入目」評論轟炸。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

《魔物獵人荒野》於上市初期可說是玩家眾所追捧的焦點，然而隨著更新內容逐漸緩慢，導致遊戲放置時間也逐漸拉長，因此惹得大批玩家不滿。雖說官方在先前已經承諾未來會不斷更新內容回應玩家需求，並且第二次大型更新也已經實機上市，但卻傳出不少嚴重災情。多位玩家反映出現當機、系統操作異常等問題，再度引發大量討論與批評，甚至日本實況主的高規格電腦也慘遭波及，讓此事越演越烈，導致近期Steam出現大量紅色評論，包含超限度的毀謗與中傷言論，用詞相當不堪入目。

對此卡普空發布聲明，「提醒玩家之間的意見交流與評論請秉持理性，謹慎發言。營運近期觀察各處的留言與投稿出現針對公司職員的誹謗、侮辱、人格否定、恐嚇、妨害業務等言論，部分更涉及直接點名或暗示特定員工。「這些行為不僅危害員工的心理健康，也可能影響公司正常營運與其他顧客權益」，針對以上情形官方不排除若評論含有「誹謗中傷、人身攻擊、威脅恐嚇」等行為的內容，會視情節嚴重程度拒絕提供支援，甚至採取法律手段、刑事告訴等方式進行應對。

官方也強調，「公司向來重視玩家與顧客的聲音，將合理意見視為改進產品與服務的寶貴資源，並致力於提升整體品質，但如果涉及違反員工權益，我們將採取必要的法律程序」。