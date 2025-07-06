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暗黑版哆啦A夢《章魚嗶的原罪》首話獲9.7高分　極致鬱列限制級

記者楊智仁／綜合報導

《章魚嗶的原罪》是漫畫家「タイザン5」的漫畫處女作， 2021 年底在少年 Jump+ 開始連載的短篇作品，雖說僅有兩集單行本，以幸福開篇卻帶入駭人劇情開創震撼新局，單日閱覽數超越 200 萬次日本單行本發行時引發搶購，全長16話上下兩冊銷售超過140萬冊，更被稱為是暗黑版《哆啦A夢》。

▼《章魚嗶的原罪》。（圖／翻攝自Netflix）▲▼章魚嗶的原罪。（圖／翻攝自Netflix）

本季開播《章魚嗶的原罪》動畫第 1 集一上架，便以忠實還原原作風格與震撼劇情再度引起話題，而根據全球最大影視評價網站 IMDb 統計，第 1 集一度獲得「9.7 / 10分」，為 2025 年動畫單集評分之最，如同作品名稱「原罪」所暗示的，儘管畫風溫柔可愛，本作的劇情走向卻極為黑暗沉重，第一集即出現令人難以形容的展開。

在海外，有部分觀眾僅憑畫風與高分吸引進入作品，卻遭遇劇情衝擊而震撼留言，包括「心快碎了」、「絕對不適合給小孩看」、「太痛苦了」、「即使如此，我們也只能像章魚嗶一樣繼續前進」等激烈反應。儘管評價兩極《章魚嗶的原罪》仍反覆被打出高分，本作被歸類為「18+限制級」的作品，開頭便提醒觀眾有「敏感題材」描寫。

來自快樂星球的外星生命體「章魚嗶」到地球傳播快樂與幸福，但一著陸就差點要了牠的小命，小學四年級生久世靜香在瀕危之際救了牠。為了報答靜香，章魚嗶使用各種「快樂道具」試圖回報她，不過來自快樂星球的章魚嗶無法理解地球人思維，沒意識到靜香父母離異、在學校遭到霸凌，唯一心靈寄託只剩下寵物狗「恰比」。章魚嗶與靜香相遇時，發現她遍體鱗傷且全身髒兮兮，為了讓靜香重新拾回往日歡笑，章魚嗶大方地拿出各種道具，卻一次又一次讓情況變得更糟糕…。

▲▼章魚嗶的原罪。（圖／翻攝自Netflix）

關鍵字：章魚嗶的原罪

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