《WITCHWATCH魔女守護者》台北快閃店直擊！全球首發造景周邊登場

記者楊智仁／台北報導

4月爆笑動畫霸主《WITCHWATCH魔女守護者》憑藉跨越《鬼滅之刃》、《Hunter× Hunter》等動漫版權的超爆笑的動漫梗劇情、角色間充滿火花的互動，加上由日本天團YOASOBI演唱的主題曲，擄獲許多粉絲的心。這次動畫代理商「回歸線娛樂」特別舉辦《WITCHWATCH魔女守護者》期間限定快閃店，將於 2025年7月4日至9月28日，在台北R79中山地下街夢幻登場。

全球首發造景！獨家場景拍照區與可愛彩蛋

此次快閃店設計施展滿滿幸福魔法，打造出多款全新拍照場景，不僅首次亮相更藏有許多小巧思等待大家發現，讓粉絲們彷彿走入動畫世界。現場包括超有氣勢的主角全員齊聚的大型合影場景，妮可、守仁、監志、音夢與圭護也將現身，角色圖像環繞展場陪伴大家逛街拍照，還有多處隱藏版拍照彩蛋，像是中了「薄啦薄啦薄如紙」魔法、飛在半空中的「扁扁妮可」，以及總是默默站在角落的宅宅圭護，也特別安排在了角落等著粉絲來尋找。

《WITCHWATCH魔女守護者》全新周邊亮相！魔法延續到日常生活

不僅有全新場景佈置，這次快閃店也帶來眾多首次曝光周邊商品，從收藏到實用應有盡有，像是以主角群為主題設計的壓克力立牌與鑰匙圈吊飾，無論是跟現場造景合照、放在書桌或掛在裝飾娃包都超適合，還有無框畫可以妝點家裡。想讓魔法延伸到日常生活中，也能挑選精美日常用品類周邊，像是飾品盒、木質餐盤與各種類型吸水杯墊通通有，其中飾品盒設計精緻，彷彿為飾品施展守護魔法；而木質餐盤與杯墊有可愛角色圖，選擇多樣等著粉絲購買。