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《楓之谷Artale》又出包！官方認「超額發放」再澄清：絕非複製品

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》日前因為「拍賣系統事件」受到玩家非議， 4日官方進行補償，但竟出現「超額發放道具」事件，而僅有當時「幸運」使用到拍賣場的玩家收到3張加倍、道具加倍券補償，不少玩家憤怒直喊「完全不公平」，官方也在晚間再度聲明，「絕對沒有複製品流到市場，補償也並非針對特定行為」，再度引起玩家討論。

▼僅有使用拍賣場的玩家有收到加倍券獎勵，引起其餘玩家不滿。

▲▼

官方在4日進行拍賣系統補償，將原本擱置在拍賣場將近一個月的道具歸還，同時送上掉寶加倍券、經驗加倍券進行補償。但就在發放後，有玩家發現「超額補償」，例如原本只放了一張套智60%，卻收到超過原本存放的數量，po上網路後引起玩家討論，此外，沒有進行拍賣的玩家也不滿，為什麼只有使用過的玩家，甚至有可能只是放一個爛道具就能拿到經驗加倍券。

對此，官方「再度」進行公告，表示本次拍賣行的道具返還作業「皆為手動進行」，並承認發生了極少數的道具超額發放案例，但第一時間已經全部回收、修正，並不是玩家所擔心的「複製道具大規模流入市面」，此外針對加倍券部分，官方則認為是為了補償所有「因個人資產（道具、楓幣）長時間被鎖定在拍賣行中而無法使用的不便」，因此沒有計畫對所有玩家進行普發。

最後，官方再次強調，關於先前道具複製BUG的惡意使用者，相關調查已在三週前全部完成，當時確認濫用BUG的帳號已全數進行永久停權處分，無一例外。

官方聲明全文：

各位玩家好，
這裡是 Artale 開發團隊。
我們了解到，在今日維護結束後，許多玩家對於拍賣行道具的返還過程及補償發放標準抱持疑問。在此，我們將對實際情況與團隊的判斷標準進行詳細說明。

首先，關於道具返還過程中發生的失誤，在此向各位說明事實。
本次拍賣行的道具返還作業，皆為手動進行。在此過程中，確實發生了極少數的道具超額發放案例，但我們在第一時間確認後，已將超額部分全數回收，目前皆已完成修正。

我們在此明確聲明，這並非各位玩家所擔心的複製道具大規模流入市面的情況，而是手動作業過程中發生的極少數失誤。

其次，關於兩倍經驗券的補償發放標準，說明如下。
我們充分理解部分玩家認為此次的補償發放方式不盡合理。

此次發放的兩倍經驗券，並非針對特定行為的獎勵，而是為了補償所有「因個人資產（道具、楓幣）長時間被鎖定在拍賣行中而無法使用的不便」。
無論是為了出售而登錄的道具，或是購買後未能領取的道具，只要是個人資產無法按原意使用的情況，我們都視為相同的「損失」。因此，本次補償的發放對象為，於該期間在拍賣行中留有道具及楓幣紀錄的所有帳號。
補充說明，關於先前道具複製BUG的惡意使用者，相關調查已在三週前全部完成，當時確認濫用BUG的帳號已全數進行永久停權處分，無一例外。

對於我們的初衷與結果造成了公平性的爭議，我們將以此為鑑，未來在制定相關政策時，會更慎重地考量各位玩家的立場。
我們將會嚴肅看待各位玩家給予的所有意見，並竭盡全力提供更穩定的遊戲服務。
感謝各位玩家的理解與支持。

Artale 開發團隊 敬上

關鍵字：楓之谷

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