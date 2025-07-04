直擊／任天堂體驗會台北場開跑！記者推薦必玩遊戲公開

記者蘇晟彥／台北報導

任天堂Switch 2 在台灣即將上市，搶在上市前，官方在花博爭豔館舉辦玩家體驗會，4日開放媒體、創作者試玩，原則上展場內容就跟 4 月發表會上一樣，原汁原味將可以試玩的內容全部搬來，甚至開場時還會有任天堂的小夥伴給出滿滿情緒價值，熱烈拍手鼓掌歡迎玩家到來，這邊就讓《ETtoday遊戲雲》簡單帶大家瀏覽一下會場內容吧！

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▼官方在花博舉辦體驗會，玩家可以先到這邊搶先試玩各款遊戲。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼本次重點仍然擺在《瑪利歐賽車：世界》，開頭就會希望玩家先試玩再請去體驗其他遊戲。



由於本次活動內容跟日本首發場沒有太大不一樣，是原汁原味將所有內容搬到台灣體驗場，詳細的內容可以參考上方的連結，走在通道往會場的路上，任天堂的小夥伴會夾道歡迎、用最熱烈的掌聲歡迎玩家到場，在展區最開始一樣是由《瑪利歐賽車：世界》打頭陣，會希望所有參加體驗會的玩家可以先行玩過後再進去體驗各種遊戲。

在這次展出的內容，大多數都以本家遊戲為主，還有少數第三方遊戲參展，但比較可惜的是《薩爾達無雙封印戰記》在這次展場中並沒有展出，其餘作品包含

《咚奇剛 蕉力全開》、《瑪利歐派對 空前盛會+空前TV》、《拖曳＆突破》（Drag x Drive）、《任天堂秘密展》

《薩爾達傳說 曠野之息》、《薩爾達傳說 王國之淚》⁠、《密特羅德 究極4 穿越未知》、《星之卡比 探索發現+星耀世界》等，玩家可以依照自己的喜好進行遊玩，而如果時間有限，這邊也提供記者私心推薦一定要遊玩的內容

1.《瑪利歐派對 空前盛會+空前TV》

2.《咚奇剛 蕉力全開》

3.《密特羅德 究極4 穿越未知》

4.《拖曳＆突破》（Drag x Drive）

會推薦上述這幾款遊戲的原因，主要是比較屬於「體驗Switch 2」的內容，像是體驗本家力作的《咚奇剛 蕉力全開》，透過「滑鼠功能」新增的派對遊戲《瑪利歐派對 空前盛會+空前TV》，還有基本上就是以「滑鼠功能」設計的《拖曳＆突破》（Drag x Drive），其他的內容，包含第三方遊戲，都有點像是「威力加強版」，建議有喜歡的內容或多餘的時間再進行體驗即可。

這次的會場設計算是滿空曠，以往包下爭艷館的場地通常前面的戶外區都會開放，但這次任天堂直接全部框下來，會場內也設置非常多體驗區可以進行遊玩（重點是冷氣開超涼），空間也絕對舒適，歡迎有到場的朋友可以多多分享。此外，Switch 2 台灣將於10日正式開賣，不少小賣店、經銷商都有舉辦相關活動，這次目前看下來並沒有缺貨的災情，玩家可以依照自己喜好方式進行購買。