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《Keroro軍曹》新劇場版明年上映！經典曲再現KeroKero超洗腦

記者楊智仁／綜合報導

《Keroro 軍曹》是吉崎觀音所創作漫畫，1999 年開始連載於《月刊少年Ace》雜誌，改編為動畫後更可說是 8 年級生的經典童年回憶，先前官方就曾宣布動畫新企劃啟動，《Keroro 軍曹》劇場版確定 2026 年夏季在日本上映。

《Keroro 軍曹》描述一群青蛙型外星人來到地球後，策劃各種侵略地球並引發笑料的故事，截至 2011 年完結時總共播出 358 集動畫和 5 部劇場版，不論「Keroro、Giroro、Tamama、Dororo、Kululu」還是日向一家喊著「傻瓜青蛙」有趣日常都讓粉絲們印象深刻。去年 3 月底 AnimeJapan 2024 活動中，官方就公布會有 20 周年全新情報，甚至特別開設了推特帳號，如今更多資訊也同步公開。

日前官方正式宣布《Keroro 軍曹》新作劇場版將於 2026 年夏季上映，此為動畫 20 周年企劃，由福田雄一擔任總監督、BN Pictures 負責動畫製作，主角群與熟悉聲優們全數回歸，原作粉絲歌手 ano 也和搞笑藝人粗品演唱的新主題曲〈歸來了的Kero！進行曲〉。不僅如此，官方還上傳第一代OP主題曲〈ケロッ!とマーチ〉一小時耐久版，熟悉的 KeroKero 瞬間勾起大家的回憶。

關鍵字：Keroro軍曹

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