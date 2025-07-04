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《傳說對決》新版本登場　全新英雄歌芙拉、新排位積分系統上線

記者蘇晟彥／綜合報導

《傳說對決》全新版本「超級傳說日版本」 3 日正式登場，本次改版迎來全新英雄「鐵腕薔薇 歌芙拉」，更同步推出新裝備、新野怪、新賽季玩法！而玩家最喜愛的超限之戰、祕法狂潮與魔法連環戰等娛樂模式也迎來全面升級。在遊戲體驗方面，預選分路、結算機制也帶來新改動，為玩家們創造更暢快戰鬥環境。

▼《傳說對決》全新版本「超級傳說日版本」登場。

▲▼ 。（圖／Garena提供）

鐵腕薔薇「歌芙拉」，兵器家族的長女降臨傳說戰場
 鐵腕薔薇「歌芙拉」具備強大的遠程消耗能力，還能利用被動「軍團鐵衛」進行快速推塔。只要玩家掌握技巧，不僅能以此探查敵方視野、偷敵方野怪，還能給予敵方控制，在會戰中進行殘局的人頭收割。這樣多變的玩法，為中路角色開創更多可能。

新野怪 - 躍擊兔，前期經濟由它鞏固
 紅區地形悄然改變，全新野怪「躍擊兔」強勢登場，玩家一旦成功狩獵，將為團隊帶來可觀的金幣收益，成為推動前期經濟發育的關鍵資源。在全新的版本中，「躍擊兔」將成為玩家們激烈爭奪的焦點。

法師、射手全新裝備，排位上分火力全開
 超級傳說日版本同步迎來法師與射手全新裝備登場！包含強化爆發與保命機能的「魔導師罩袍」、「卡倫諾誓約」，以及普攻觸發裝備傷害的「極霜重錘」、物攻保命兼備的「嗜血刃」。同時也針對「雷電戟」、「撒旦之鋒」、「神聖法典」、「邪靈秘錄」多件核心裝備進行平衡調整，為戰場出裝策略帶來全新變化。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

新賽季玩法 - 聯邦增援 僚機合體開啟推塔革命
 新賽季玩法挑戰者技能「聯邦增援」讓玩家可以在防禦塔附近召喚出增援僚機，隨兵線一同推進戰場，並同時為周圍我方英雄提供護盾支援。當兩架僚機靠近，還會合體進化為更大的僚機，助你穩穩推塔，讓大家都有機會成為推塔之王！
 全新排位積分登場，金銀牌分路有機會能一戰雙星！

超級傳說日版本導入全新「排位賽積分」制度，取代舊有勇者積分，並把原有「金銀牌職業」全面升級為「金銀牌分路」，讓評分更貼近實戰表現。對局中玩家若獲得金銀牌將依表現增加積分，有機會在勝利時得到雙星，也有機會失敗時不掉星。新機制提供更即時、更公平的評分回饋，期待能帶給所有認真參與對戰的玩家更好的遊戲體驗。

▲▼ 。（圖／Garena提供）

關鍵字：傳說對決

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