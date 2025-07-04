微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休...官方緊急出面闢謠

記者楊智仁／綜合報導

科技巨頭微軟（Microsoft）日前再度啟動新一輪大規模裁員，預計將裁減約 9,000 人，約占全球員工總數的 4%，甚至還傳出 Xbox 執行長 Phil Spencer 即將退休的消息。稍早官方也出面闢謠，表示「Phil Spencer 近期內不會退休」。

▼微軟新財年一開始就裁9000人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

Phil Spencer 自 2014 年起擔任 Xbox 部門負責人，當時他從微軟遊戲工作室總負責人升任，任內推動多項重大計畫，包括推出 Xbox Series X/S 主機、大力發展 Xbox Game Pass 訂閱服務、收購 Activision Blizzard 和 ZeniMax Media 等大型遊戲公司，並將更多 Xbox 遊戲帶到 PlayStation 與 Nintendo Switch 平台。

《決勝時刻》爆料者 GhostOfHope 日前聲稱，「Phil Spencer 將於次世代 Xbox 推出後，卸下 Microsoft Gaming 執行長一職」，並指出現任 Xbox 總裁 Sarah Bond 將接任此職位。沒過多久微軟 Xbox 公關部門趕緊聲明，「Phil Spencer 近期內不會退休」。儘管如此，微軟當前的大規模裁員仍持續影響 Xbox 各工作室與員工，自 2025 年以來，公司已分別在 1 月、5 月、6 月進行過多輪裁撤，累計影響逾 1.5 萬人。