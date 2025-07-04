ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休...官方緊急出面闢謠

記者楊智仁／綜合報導

科技巨頭微軟（Microsoft）日前再度啟動新一輪大規模裁員，預計將裁減約 9,000 人，約占全球員工總數的 4%，甚至還傳出 Xbox 執行長 Phil Spencer 即將退休的消息。稍早官方也出面闢謠，表示「Phil Spencer 近期內不會退休」。

▼微軟新財年一開始就裁9000人。（圖／取自免費圖庫Pexels）▲▲微軟新財年一開始就裁9000人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

Phil Spencer 自 2014 年起擔任 Xbox 部門負責人，當時他從微軟遊戲工作室總負責人升任，任內推動多項重大計畫，包括推出 Xbox Series X/S 主機、大力發展 Xbox Game Pass 訂閱服務、收購 Activision Blizzard 和 ZeniMax Media 等大型遊戲公司，並將更多 Xbox 遊戲帶到 PlayStation 與 Nintendo Switch 平台。

《決勝時刻》爆料者 GhostOfHope 日前聲稱，「Phil Spencer 將於次世代 Xbox 推出後，卸下 Microsoft Gaming 執行長一職」，並指出現任 Xbox 總裁 Sarah Bond 將接任此職位。沒過多久微軟 Xbox 公關部門趕緊聲明，「Phil Spencer 近期內不會退休」。儘管如此，微軟當前的大規模裁員仍持續影響 Xbox 各工作室與員工，自 2025 年以來，公司已分別在 1 月、5 月、6 月進行過多輪裁撤，累計影響逾 1.5 萬人。

關鍵字：微軟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

推薦閱讀

快訊／差一分拿下勝利！T1 3：2擊敗CFO　粉絲盛讚：近年最強

便宜也出事！《第一狂戰士：卡贊》折價遭首購玩家灌爆負評

快訊 /《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌　Doggo豪取五連殺

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休...官方緊急出面闢謠

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署　超過1600人呼喊「不想失去」

《傳說對決》新版本登場　全新英雄歌芙拉、新排位積分系統上線

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合！九柱到齊、蛋頭島篇服飾亮相

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲！PlayStation占比驟跌僅10%

《徹夜之歌》、《碧藍之海》人氣續作！回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣　友人曝：他被臭罵一頓

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

《薩爾達傳說》總監談離開任天堂

《傳說對決》新版本登場

人氣實況主賭博金額竟達35億美元

《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌

《魔物獵人荒野》更新爆災情

《法環黑夜君臨》夜王慧心蟲降臨

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

最新新聞

T1 3：2擊敗CFO

《第一狂戰士卡贊》遭玩家灌負評

《英雄聯盟》CFO激戰T1率先聽牌

微軟大裁員連Xbox負責人都被傳退休

粉絲不捨《Hytale》消失發起連署

《傳說對決》新版本登場

UNIQLO「鬼滅之刃、航海王」集合

卡普空聚焦PC市場Steam營收暴漲

回歸線娛樂7月新番一次看

《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366