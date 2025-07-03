《出租女友》太拖連作者媽媽都看到生氣　友人曝：他被臭罵一頓

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃作品很「水」，先前 380 話一拖再拖劇情甚至引發各國讀者不滿，就連作者宮島禮吏的媽媽都看不下去。

--- 以下有雷，介意者請勿往下拉 ---

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▼《出租女友》劇情一度引發粉絲不滿。（圖／翻攝自@Miyajimareiji）

《出租女友》下個月就要邁入連載第 8 年，單行本已出版 38 冊，紙本書累積發行超過 1300 萬冊，動畫也準備要推出第四季，然而漫畫劇情進展極致緩慢，第 379 話水原說出「我可能喜歡你」本來以為兩人感情終於要邁進一步，沒想到最新 380 話故事急轉彎，水原又鞠躬向和也道歉引發眾多網友不滿，漫畫官網以及作者推特一天就湧入近千則留言。

有趣的是，似乎不只是讀者覺得太拖了，根據《週刊少年Magazine》宮島禮吏的好友的漫畫家弘幸爆料，「和也被水原拒絕的劇情，被他老家的媽媽臭罵了一頓。」究竟在聽完媽媽的反饋之後，《出租女友》接下來的劇情是否會有不一樣的發展，就要看宮島禮吏怎麼決定了。