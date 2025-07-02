十週年前夕噩耗！《偶像大師》音遊宣布停止新角色、服裝推出

記者蘇晟彥／綜合報導

Cygames、萬代南夢宮娛樂所發行的遊戲《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》 2日宣布，從10月1日起遊戲開發、營運體制將進行轉換，從7月後將停止新增角色、活動，同時在8月下旬將會贏來主線故事最終回，但遊戲並未停止營運，伺服器仍會持續，但幾乎已經被判死刑的窘境讓不少粉絲難過直說，「也是時代的眼淚啊！」

▼《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》將在十週年前夕調整營運方針，未來將不再新增角色。



根據官方公告表示，《偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台》將從10月1日起，在營運服務、遊戲開發上有變動，新偶像追加、新活動舉辦等，將在7月開始陸續停止，此外，在8月21日將結束「灰姑娘劇院」、部分3D功能，同時在8月下旬預計將第83話，也就是主線故事進行完結。

基本上遊戲並沒有結束營運，但是在內容更新上「全面暫緩」，包含新角色、服裝活動等等都暫時不會有任何更新計畫。對此，遊戲從2015年 9 月上線後，至今已經近十年，在面前十週年前夕拋出此重磅，也讓不少粉絲惋惜直說，「幸好沒有結束，還可以懷念」、「終於還是等到這一天」。