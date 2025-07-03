Switch 2「霸王條款」遭巴西監管機構警告　任天堂20日內將回應

記者楊智仁／綜合報導

任天堂針對 Switch 2 主機所制定的終端使用者授權協議（EULA），近日被巴西消費者保護機構認定為「有濫用行為」。原因在於，任天堂保留權力可依據該協議永久停用違規用戶的 Switch 2 主機。該機構指出，任天堂此一政策已違反巴西的《消費者保護法》，並正式對公司提出警告。

▼巴西消保機構對任天堂提出警告。（圖／記者蘇晟彥攝）

自 6 月 5 日 Switch 2 全球發售以來，銷售成績創下歷史新高，首日銷量幾乎是 2013 年 PlayStation 4 同日銷量的三倍。雖然尚無明確數據顯示巴西地區的具體銷售量，但該地 Switch 2 上市前兩日已全面售罄，顯示需求極高。

然而，儘管任天堂主機在巴西廣受歡迎，其使用者協議中的某些條款仍引起當地聖保羅市「消費者保護與辯護計畫」（PROCON-SP）關注。根據外媒指出，任天堂保有不需具體說明理由即能終止用戶帳戶、甚至使主機永久無法使用的條文，已違反巴西《消費者保護法》第 8.078/90 號條款。該條文強調消費者權益應被保障，包括尊嚴、健康、安全、經濟利益與資訊透明等，此外 EULA 中禁止用戶對任天堂提起訴訟的條款，也被 PROCON-SP 視為疑似違法。

任天堂則聲稱，相關條款係於 Switch 2 發售前約一個月加入，主要作為打擊盜版與非授權改機的預防措施。官方曾警告，若偵測到主機有非法改機行為，任天堂可封鎖或癱瘓該主機。而 EULA 中所採用的模糊用語，被視為一種涵蓋廣泛的預防性條款，以避免技術漏洞遭不法用戶鑽空。據報導，PROCON-SP 已於 2025 年 6 月 26 日向任天堂正式發出通知，任天堂則承諾將於 20 日內對該機構的法律質疑作出正式回應。