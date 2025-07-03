《法環黑夜君臨》夜王「慧心蟲」降臨　超魂蝶、蠍型態席捲玩家

記者黃冠瑋／綜合報導

作為一款魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後吸引不少玩家前往挑戰，官方也會定期更新高難度永夜王模式，讓玩家體驗超燃戰鬥，像是6月27日就迎來玩家噩夢「黑夜光騎士」。如今官方再度宣布下一位高難度永夜之王將會是「慧心蟲」，其中玩家必須面對蝶與蠍兩種生物的攻擊，通關難度恐比以往還要更高。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》永夜之王「慧心蟲」登場。（圖／翻攝自X／FROMSOFTWARE）

根據官方公告資訊，下一期高難度永夜之王將會是「慧心蟲」，在挑戰之前必須先完成擊敗普通「慧心蟲」才能進入此關卡，而此次更新BOSS相較以往也不盡相同，永夜之王「慧心蟲」格諾斯塔是由兩種生物組成，一個是外貌像蝶一樣的生物，另一個則是類似蠍子的型態，分別會從天空與地面向玩家發起進攻，對於玩家而言如果一不留神很可能會面對不斷襲來的攻擊，可說是相當麻煩。

此外，根據過往永夜王模式通關過程，BOSS將會以普通模式下的第二階段作為開頭，因此永夜之王「慧心蟲」很有可能一出場便會是兩種生物的合體型態，至於後續階段是否會變成原本兩種生物攻擊模式，只能等到上線才會揭曉，預計此限期模式將從7月3日至7月10日為止。

另外值得一提的是，《艾爾登法環》開發商FromSoftware就有喊話未來三年內將會推出第三款作品，而作為第二款系列作品《艾爾登法環 黑夜君臨》於上市後短短五天內，銷售就已經突破350萬套，大大增加開發團隊的信心，想必距離第三部作品已經不遠了。