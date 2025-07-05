《戰鎚40K：星際戰士》重製遇壞檔　惹網刷負評官方道歉願退款

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而在先前戰鎚骷髏節上公開備受矚目的《戰鎚40K：星際戰士》大師重製版已於6月10日推出。然而遊戲卻沒有延續原版熱度，遊戲一直頻傳Bug、壞檔問題，讓玩家覺得根本不值得購買並狂刷負評，對此官方致歉，「開放延長退款、升級半價，並努力修復中」。

▼《戰鎚40K：星際戰士》大師重製版遇壞檔遭玩家負評。（圖／翻攝自《戰鎚40K：星際戰士》Steam）

《戰鎚40K：星際戰士》最早是在2011年所推出，並在當時席捲許多玩家的目光，成功獲得玩家們一致好評，而此次大師重製版是針對遊戲畫質做出改善，包括遊戲介面調整以及角色模型改進，故事背景講述鑄造世界格萊雅遭到歐克獸人入侵，極限戰士第二連隊的泰圖斯連長帶著其他弟兄前往鎮壓，並發現更具威脅的混沌軍團也參與戰鬥而展開的殊死搏鬥，官方也已經在6月10日上架此版本，並售價39.9美元（約新台幣1,162元）。

然而遊戲卻沒延續先前的好評熱潮，反而卻慘遭大量玩家給予負評，根據玩家言論表示，遊戲一直出現奇怪的Bug再加上存檔時不時還會顯示錯誤，導致玩家都一致認為重製版根本不值的這個價錢，並紛紛要求官方免費或是以折扣方式回饋給原本就有購買原版的玩家。

對此，官方或許是聽到了玩家訴求，公告表示，「將延長退款時間與放寬資格，無論遊戲時間長短，只要在7月10日前都有資格獲得全額退款，並且能獲得原本《戰鎚40K：星際戰士》週年紀念版半價優惠，以此補救目前遊戲所遇到的問題，同時也將會持續努力改進遊戲」。