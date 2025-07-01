《死亡擱淺》亞洲面孔罕見因「膚質太好」　小島曝還原困境

記者楊智仁／綜合報導

《死亡擱淺 2》視覺效果極其精緻，不過導演小島秀夫近日透露，在遊戲中加入更多亞洲演員時，曾面臨技術上的困難，主要是因為在電腦圖像（CG）中要逼真還原亞洲演員的外貌相對困難。

▼《死亡擱淺2：冥灘之上》。（圖／翻攝自 PlayStation Japan ）

在接受 IGN Japan 訪問時表示，雖然他希望能起用更多日本演員，但整體而言要以 CG 重建亞洲面孔是個技術難題，小島指出，亞洲人的臉部特徵尤其是女性與年輕人，肌膚光滑無瑕，在轉為 3D 模型後反而容易讓畫面看起來「假」。相較之下，有瑕疵或細節的肌膚（如老人或有雀斑的人）更能在掃描後自然呈現，因此《死亡擱淺 2》有部分亞洲角色來自真實人物掃描

儘管系列中亞洲角色不多，但《死亡擱淺 2》加入了一位日本女演員，忽那汐里飾演新角色「Rainy 蕾妮」。小島透露，這次他們採用全新掃描技術進行臉部建模效果良好，但他仍希望未來能繼續改良。忽那汐里僅擁有出色演技，更重要的是她精通日語與英文，這對於在洛杉磯的工作室拍攝至關重要。小島表示，若演員英文能力不足，製作過程會相當困難，而在與 Kutsuna 面對面交流後，他便決定由她擔綱演出。