世界最長動畫台詞揭曉！聲優飆7000字「愛的演說」獲金氏紀錄

記者楊智仁／綜合報導

動畫《超超超超超喜歡你的 100 個女朋友》為近年高人氣戀愛番之一，其中主角愛城戀太郎在第二季最終話中所發表的長達 7,453 字的「愛之演說」，獲得金氏世界紀錄認證成為「日語動畫中最長的台詞」。

▼《100 個女朋友》愛之演說獲得金氏世界紀錄。（圖／翻攝自木棉花）

這段「愛之演說」出現在漫畫第 37 話，戀太郎一一細數他愛著每位女友身上可愛之處的名場面，當時密密麻麻的超小字體塞滿整頁漫畫，粉絲們也相當期待動畫這段到底要怎麼呈現。第二季 24 集片尾，通過加速還有跑馬燈的方式，《超超超超超喜歡你的 100 個女朋友》動畫真的還原出這段長到不行的愛之演說，不僅如此這段台詞還成功創下世界紀錄，為紀念這項殊榮，官方日前舉行認證頒發儀式，戀太郎的聲優加藤渉親自領取金氏世界紀錄認證書。

此外，官方也宣布將於 10 月 18 日舉辦特別活動，內容包括由聲優陣出席座談會，以及首次全世界公開播放第 24 話中這段完整未剪輯、正常速度版本的「愛之演說」( 下方片段經過加速剪輯約 4,270 字 )，10 月 29 日發售動畫第二季藍光第 6 卷也會同步收錄這段「世界最長動畫台詞」。