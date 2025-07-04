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粉絲不捨《Hytale》消失發起連署　超過1600人呼喊「不想失去」

記者黃冠瑋／綜合報導

過去以創作《我的世界》而聞名的開發者所成立工作室Hypixel Studios，原預計將要推出《Hytale》，然而歷經疫情延宕，母公司Riot近日宣布終止該計畫，讓不少粉絲相當不捨。對此就有粉絲不想遊戲7年開發化為烏有，在知名連署網站change.org上發起請願，希望官方開放內容，目前已超過1,600位粉絲響應。

▼粉絲不捨《Hytale》消失發起連署。（圖／翻攝自《Hytale》）

▲▼粉絲不捨《Hytale》發起連署。（圖／翻攝自《Hytale》）

《Hytale》是一款RPG深度的冒險創作遊戲，主打多種職業和多人合作冒險模式，玩家可在程式生成的世界，探索高塔與地城。遊戲最早在2018年公開，由於是透過相同的伺服器Hypixel所開發，再加上風格上也類似於麥塊，同時也承諾讓玩家自己創作自訂內容，因此也成功吸引許多玩家關注。然而日前官方卻遺憾宣布開發七年《Hytale》即將終止，並宣稱這是相當艱難的決定，距離原定目標相距太大，因此決定停止這項開發。

消息一出後，讓許多粉絲都相當不捨，對此近日就有一位粉絲不想讓遊戲7年開發內容化為烏有，在知名連署網站上change.org發起請願，希望Hypixel或Riot Games能替等待許久的忠實粉絲提供任何可玩的遊戲版本，截至目前已有超過1600名粉絲響應，而官方則是尚未針對此事作出回應。

對此響應的粉絲就表示，「自從聽到遊戲正在開發就一直期待推出，但聽到關於取消的，讓我感到非常錯愕」，而另一位粉絲創作者也表示，「多年來我一直製作與《Hytale》相關的內容影片，對於遊戲的終止我相當悲痛，然而如果讓開發者繼續開發遊戲，就會與公告內容提及的團隊願景相違背，但我不想看到這款遊戲消失」。

關鍵字：Hytaleriotminecraft

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