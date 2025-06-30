Switch 2太夯供貨面嚴重壓力...社長道歉：部分股東也還沒買到

記者楊智仁／綜合報導

Switch 2 自發售以來銷售勢如破竹，迅速打破全球多項紀錄，成為任天堂新平台的成功起點，這款主機在美國推出後短短一周內便成為史上銷售速度最快的遊戲主機，首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也持續霸榜銷售冠軍。不過，當前的市場需求已讓任天堂面臨供應壓力，任天堂社長古川俊太郎近日就 Switch 2 持續短缺的問題發表公開道歉。

▼Switch 2太夯供貨面嚴重壓力 。（圖／記者蘇晟彥攝）

近年來，主機供不應求的情況已成為遊戲產業的常態。PS5 與 Xbox Series X 推出初期都曾出現嚴重缺貨現象，黃牛炒賣現象亦層出不窮，Switch 2 也未能倖免，日本 Yahoo 甚至警告消費者留意黃牛在網路上的高價轉賣。對此，任天堂如今已公開回應 Switch 2 供應量不足的情況。

古川俊太郎在近日舉行的股東大會上正式說明 Switch 2 短缺的情況，他透露，日本地區首波 Switch 2 抽選銷售的申請人數「遠遠超出任天堂原先預估」，申請人數突破 200 萬，自首波抽選後任天堂已多次追加抽選銷售，但至今仍難以滿足龐大的市場需求，古川對此正式道歉並表示「連部分股東也還沒買到」。值得一提的是，Switch 2 在日本開賣不到一個月，銷售量便突破百萬台。

除了主機熱賣外，首發主打遊戲《瑪利歐賽車世界》也同樣大受歡迎，該作在經典競速基礎上大幅革新，導入開放世界設計與多樣全新遊玩模式。根據外媒報導，《瑪利歐賽車世界》在日本地區的實體銷量也突破 100 萬片，與 Switch 2 銷售齊頭並進。