《英雄聯盟》CFO Doggo爆料最想對上Hans Sama：因為他很帥

記者蘇晟彥／台北-溫哥華報導

《英雄聯盟》MSI（季中邀請賽）近日正式開打，總冠軍賽將於 7 月 13日 在加拿大溫哥華太平洋體育館正式展開。本次LCP賽區第一種子，被分在Tier 2的 CFO也帶著賽區希望前往溫哥華參賽，其中媒體訪問環節，《ETtoday遊戲雲》也採訪到CFO（中信飛牡蠣）AD選手 Doggo。針對最想遇到的隊伍，他表示相信大家都一樣一定是T1，尤其是下路雙人線是公認最強的組合，此外還有G2的HansSama，原因是「因為他很帥也很強」，想跟他正面交鋒。

▼Doggo透露最想遇到的對手除了T1外，就是超帥的HansSama。

CFO在全新的國際賽事初鎮對抗賽（First Stand）惜敗KC，但也拿下了第三名的佳績，本次MSI也延續氣勢，拿下賽區的冠軍頭銜，以Tier 2的身分直接進入到淘汰賽中。面對賽區的高期待，Doggo在接受媒體訪問時反倒指出，自己可能跟其他隊友不一樣，在這次賽事並沒有設下特別目標，主要是自己不太喜歡壓力在身上的感覺，就是盡可能把自己的狀況調整到最好，接著盡全力去打，不要後悔就好。

但由於在入圍賽環節，不少選手都因為調時差關係出現身體不適的狀況，Doggo則說自己狀況還算ok，除了本來腸胃就差拉了肚子，剩下都沒有特別大的不舒服。

而在日前官方公布「最年輕選手」排行榜，雖然並未列入前五名，但2003年出身，年僅22歲的他也算是偏「小將」行列，他自己則覺得說，老將、小將的差異最大主要都在經驗上，像是自己的搭檔Kaiwing因為在職業賽場上征戰太久，其實有很多自己注意不到的細節他都會去提醒，他也稱讚Kaiwing是屬於溝通成熟的人，兩個人都能把問題拋出來，再進行統整創造出屬於兩人的線路風格，但唯一有差別的可能就是在體力上，如果打到第四把、第五把，老將的專注力就會出現狀況。

針對想要對上的選手，除了公認最強下路的T1雙人組外，Doggo也說自己很想跟G2的 HansSama正面交鋒，問起原因時他直接大喊，「因為他很帥！」然後才補充當然也很強！最後針對這次在加拿大的賽事，對於台灣的觀眾時間非常不友善，幾乎可以算是在死人時間看比賽，他也開玩笑喊話說，「大家千萬不要把自己熬死囉！」