《柯南》新劇場版台灣票房破1500萬　粉絲湧戲院看甦醒的小五郎

記者楊智仁／綜合報導

以鼎鼎大名的「沈睡的小五郎」及長野縣警為主軸所展開的劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》，至今日本票房已來到 141 億，台灣於 6 月 25 日上映同樣繳出好成績，首日票房高達 1518 萬台幣，勇奪當日全台票房排行榜冠軍。

▼《名偵探柯南 獨眼的殘像》。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

動畫《名偵探柯南》劇場版系列最新第 28 部作品《獨眼的殘像》日本 4 月上映以來不斷刷新紀錄，首日就吸引 69 萬人進場觀影，票房突破 10.5 億日圓，超越前作《百萬美元的五稜星》（首日觀影人數 63 萬人、票房 9.6 億日圓），創下史上更亮眼的開局，目前日本票房來到 141 億已經超越 2023 年《黑鐵的魚影》的 138.8 億，有望挑戰系列最佳。

《名偵探柯南 獨眼的殘像》故事背景設定在長野雪山，「大和敢助」過去在追捕時因為某男子發射的步槍而受傷，甚至被雪崩給吞沒…，10 個月後國立天文台野邊山的設施傳出一名研究員被襲擊的通報，奇蹟般從雪崩生還的敢助跟著上原由衣趕往了現場，沒想到過程中看不見的左眼，突如其來地劇烈疼痛起來。

同一時間，過去毛利小五郎在警視廳時代的好友，正在調查未寶岳雪崩事故的相關案情，並發現事件檔案中出現了小五郎的名字。正當叔叔帶著柯南一起前往之時，約定地點的途中，突然響起了槍聲——。