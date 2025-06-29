《鬼滅之刃》炎柱聲優來台會粉絲　曝柱訓練彩蛋感想：信念傳達

記者楊智仁／綜合報導

創下台灣動畫電影票房巔峰紀錄的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》，即將於7月4日以4K升級畫質重返大銀幕。為紀念這部經典作品，官方特別於在台北舉辦兩場限定聲優感謝場，邀請「炎柱・煉獄杏壽郎」的聲優日野聰老師親臨台灣，與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈，留下難忘回憶。

現場問到日野聰對《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》印象最深刻橋段，他表示是錄經典台詞「好吃」的時候，因為這句話讓他錄了非常多次，一直錄不出導演要的感覺，後來才知道導演是希望可以用一種不單純是食物美味的心情，而是好好品嘗之後再說出來的感覺。面對本次重映，日野聰分享了對炎柱第一印象，跟大家一樣覺得這個人好奇怪，眼睛大、嗓門也大，真的是很奇妙的一個人，日野聰直白的感想也讓現場粉絲哈哈大笑。

當被問到在《柱訓練篇》最後一集中，炎柱・煉獄杏壽郎有驚喜出場的橋段讓粉絲又驚又喜，而日野聰對這段的感想是什麼呢？他則說在《無限列車篇》後他變成單純粉絲在看鬼滅之刃，有這個機會再出現真的非常高興，自己也很希望可以陪炭治郎打到最後，但還能以這樣的形式出現，表示煉獄先生的信念也確實地傳達給了炭治郎，另外日野聰也分享有跟音柱的聲優小西克幸先生聊過，都很遺憾沒能跟炭治郎一起打到最後，現場主持人也打趣地說，就像《柱訓練篇》後面的驚喜一樣，搞不好後續有機會以出乎意料的方式再出現，日野聰也笑說如果可以就太好了。

除了角色與作品的交流，日野聰也表達了對台灣的喜愛，之前已經來過台灣多次，去過101、九份等知名景點，還有體驗台灣的茶席文化。提到最想吃的美食，日野聰馬上回答說是芒果剉冰，尤其這次來天氣很熱，真的很想吃，另外他也請現場粉絲推薦好吃的，現場粉絲立刻大喊豆花、檸檬愛玉、地瓜球，知道這些食物都可以在夜市找到，日野聰也說一定要去夜市不可。活動最終，在全場觀眾齊聲高喊日文「好吃！(うまい)」氣氛中，與日野聰老師進行大合照，為感謝場劃下完美句點。