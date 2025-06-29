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任天堂Switch2「螢幕模糊」不是出包　大神分析只為延長電池續航

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂新主機Switch 2自6月5日發售以來成為遊戲圈矚目焦點，期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」等問題。近日又有用戶討論起關於遊戲螢幕顯示器模糊問題，對此以評測PC硬體和顯示器而聞名的達人Hardware Unboxed 給出分析，竟發現比初代螢幕反應時間還慢，推測只為延長電池續航壽命。

▼ 任天堂Switch 2螢幕顯示比初代模糊。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，任天堂Switch 2與2017年推出的初代相比，在性能上已有顯著的提升，但對於部分用戶而言或許會想追求更大、更清晰的螢幕效果，隨著先前傳出「釘穿螢幕」問題，再加上官方不斷提醒關於螢幕防碎膠膜千萬別撕，因而引發許多用戶研究起螢幕狀況，卻意外發現Switch 2相較初代所呈現的畫面格外模糊。

對此，以詳細評測PC硬體和顯示器而聞名的達人Hardware Unboxed對任天堂Switch 2的顯示器進行了一番測試，透過讓顯示器經歷20次灰階交換來測量反應時間，結果意外發現Switch 2的LCD螢幕是他測試過最慢的螢幕之一，反應時間為33.3毫秒，是初代反應時間的兩倍。

另外，他有說明反應時間是影響螢幕的關鍵，舉例來說，反應時間越慢，螢幕上的影像在新影格之間轉換所需的時間就越長，這會導致運動物體的畫面明顯模糊。當Switch 2以60fps的幀率運行遊戲時，此種情況會更加放大，具體來說，在60Hz下運行時，渲染新幀需要16.67毫秒，但顯示器從一幀轉換到下一幀所需的時間卻是前者的兩倍，因此玩家才會覺得看起來Switch 2的遊戲為何變得模糊。

對於此等狀況官方沒有做出回應，但Hardware Unboxed推測任天堂是為了追求更長的電池續航時間，決定降低對顯示器的超速驅動支援（使用更高電壓來驅動更快的畫面轉換）。同時官方為了獲得更亮更大的顯示螢幕，再加上考量到Switch 2所配備的19Wh電池，僅不到Valve Steam Deck的一半，因此做出這樣的取捨也就不足為奇。

關鍵字：任天堂Switch 2

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