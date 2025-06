《瑪利歐賽車世界》比賽「靠牆躲偷襲」　網驚技巧出自8代豪華版

記者黃冠瑋/綜合報導

Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點,其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也在網上掀起熱議。而隨著遊戲上市,玩家也紛紛加入賽車行列一同飆速,近日就有玩家分享如何躲避其他玩家攻擊取得勝利,方法就是沿用《瑪利歐賽車8豪華版》躲牆規避後方紅色龜殼襲擊。

▼《瑪利歐賽車世界》驚喜出現熟悉旋律。(圖/翻攝自YouTube/Nintendo HK官方頻道)

《瑪利歐》系列對於任天堂而言,可說是經典不敗之作,每推出一部都深受玩家熱烈好評,像是此次新作《瑪利歐賽車世界》先是乳牛加入戰場引發話題,又有官方致敬的經典隱藏鏡像世界以及玩家熟悉的音樂彩蛋,都讓此款遊戲討論度居高不下。而作為一款賽車競技主題遊戲,對於每個玩家而言,都會想盡辦法超越對手取得第一,其中遊戲充斥著許多道具,像是紅色龜殼、藍色飛天龜殼炸彈、羽毛、蘑菇、香蕉等,玩家必須懂得利用道具的同時,也要學會如何躲避這些道具。

對此,就有一名海外玩家在躲避途中發現,此次遊戲仍然可以使用沿著牆壁滑行技巧,在不丟失身上防禦道具的同時,還能躲避來自敵方丟出的紅色龜殼,而如果是《瑪利歐》的老玩家就會發現,其實這名玩家所使用的技巧,就源自於《瑪利歐賽車8豪華版》所開發的技術。

不過在當時周圍是必須要有牆壁設施,才能實現此技巧,但值得慶幸的是,在這名網友演示的影片中可以驚訝發現,即使周圍沒有牆壁,但有障礙圍欄也能運用成功。

Red shell wall dodging is still possible in Mario Kart World. Like in 8 deluxe, when a defensive item is trailed behind you, red shells target the item instead of your kart directly, so you can put it against a wall and keep your defense and block more reds! pic.twitter.com/kjFhvRlg8S