《瑪利歐賽車世界》比賽「靠牆躲偷襲」　網驚技巧出自8代豪華版

記者黃冠瑋／綜合報導

Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點，其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也在網上掀起熱議。而隨著遊戲上市，玩家也紛紛加入賽車行列一同飆速，近日就有玩家分享如何躲避其他玩家攻擊取得勝利，方法就是沿用《瑪利歐賽車8豪華版》躲牆規避後方紅色龜殼襲擊。

▼《瑪利歐賽車世界》驚喜出現熟悉旋律。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，每推出一部都深受玩家熱烈好評，像是此次新作《瑪利歐賽車世界》先是乳牛加入戰場引發話題，又有官方致敬的經典隱藏鏡像世界以及玩家熟悉的音樂彩蛋，都讓此款遊戲討論度居高不下。而作為一款賽車競技主題遊戲，對於每個玩家而言，都會想盡辦法超越對手取得第一，其中遊戲充斥著許多道具，像是紅色龜殼、藍色飛天龜殼炸彈、羽毛、蘑菇、香蕉等，玩家必須懂得利用道具的同時，也要學會如何躲避這些道具。

對此，就有一名海外玩家在躲避途中發現，此次遊戲仍然可以使用沿著牆壁滑行技巧，在不丟失身上防禦道具的同時，還能躲避來自敵方丟出的紅色龜殼，而如果是《瑪利歐》的老玩家就會發現，其實這名玩家所使用的技巧，就源自於《瑪利歐賽車8豪華版》所開發的技術。

不過在當時周圍是必須要有牆壁設施，才能實現此技巧，但值得慶幸的是，在這名網友演示的影片中可以驚訝發現，即使周圍沒有牆壁，但有障礙圍欄也能運用成功。