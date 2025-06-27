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《侏羅紀世界：進化3》玩家痛批AI創作　官方怕影響急刪除

記者黃冠瑋／綜合報導

AI能否運用在創作上一直以來都是爭議，甚至隨技術進步很難看出有使用AI，因此引發網友發起各種獵巫行動。近日就傳出在2025夏季遊戲節上公布的《侏羅紀世界：進化3》遭到玩家強烈批評，遊戲中科學家使用AI生成，對此官方深怕影響10月遊戲的上市，因而緊急回應此事，「已經決定刪除科學家的AI生成」。

▼《侏羅紀世界：進化3》被玩家痛批使用AI。（圖／翻攝自《侏羅紀世界：進化3》Steam）

▲▼《侏儸紀世界：進化3》被玩家痛批使用AI。（圖／翻攝自《侏儸紀世界：進化3》Steam）

由Frontier Developments所開發的恐龍公園管理模擬遊戲《侏羅紀世界：進化3》於2025夏季遊戲上，可說是大放光彩，預告釋出後在短短時間內觀看就破100萬，然而有眼尖的網友發現官方在遊戲的Steam介面上有一則AI使用免責聲明，其中就提到遊戲中科學家面貌將會使用AI生成創作。

對此，消息一出後迅速引來大量玩家湧入Steam論壇，抱怨起為何要使用AI創作，更有玩家直言，「稱開發者極其懶惰，竟然在遊戲中使用AI，而不是由藝術家來設計這些內容」，並紛紛要求官方能夠撤除這項決定，轉而開發人員自己創作。

對此，官方或許是深怕事件越演越烈，因而影響遊戲的10月上市，於是緊急回應此事，「感謝玩家對這項決定的反饋，我們已經決定將會移除利用生成式AI來製作科學家的肖像」，另外官方也聲明除了此項改動外，其餘仍照先前宣傳的方式發布，也意味著遊戲將在10月21日於PS5、Xbox Series、PC上推出。

關鍵字：侏羅紀世界AIFrontier Developments

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