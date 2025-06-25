《膽大黨》第二季霸權預定、神戀愛番回歸...木棉花7月新番一次看

記者楊智仁／綜合報導

經過4月的休養及沉澱，相信動漫迷們對於即將到來的暑假都充滿了期待，今年7月人氣代理商木棉花不僅有霸權回歸，還有讓粉絲等待多年的續作新系列即將推出，接下來就跟著本文一起來看看木棉花的本季新番。

先行上映屢創佳績，期待已久的霸權終於回歸

各大串流平台締造亮眼成績、台灣先行上映票房突破千萬、霸權動畫《膽大黨》第二季即將在這個7月播出，接續上一季小桃和厄卡倫到了寺仁家想協助他除靈，但一趟看似簡單的除靈任務卻暗藏當地不為人知的恐怖陋習，小桃一行人能突破重圍逃離險境嗎？第二季加入西班牙新銳導演Abel Gongora ( 負責第一季OP畫面 ) 想必能帶給粉絲更加震撼的視覺饗宴。

新世代戀愛的COS女神VS歷久不衰的偶像學姊

《戀上換裝娃娃》第二季透過COSPLAY而互相結識的喜多川海夢及五條新菜不僅兩人有了共同的話題，在COS的過程中兩人的關係也更加密切了，逐漸對新菜產生戀愛好感的海夢，要如何掩飾自己在新菜靠近時便臉紅心跳、小鹿暴衝的情緒呢。在歷經近7年的等待，青春豬頭系列總算迎來最新的TV版篇章

《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》和戀人麻衣學姊一同進入大學的咲太在某天突然看見一名穿著不合時節的迷你裙聖誕女郎，並對他說出了似曾相識的台詞...，思春期症候群的不思議現象仍在大學校園中持續著。

只鑽研魔法的王子、欲建立國家的玩家、想殺了勇者的公主們

《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路》第二季，擁有過去記憶，帶著優良血統及天賦才能轉生的七王子洛伊德在解決暗殺者公會的事件後，下一階段即將前往教會學習新的魔法，來到新的環境、認識新的人們能幫助洛伊德探究更高深的魔法境界嗎。

《異世界默示錄麥諾格拉～從毀滅文明開始征服世界～》原本應該在痛苦中病死的伊良拓斗於甦醒後，在他眼前出現的是遊戲中的世界伊德拉濟亞大陸和他最喜愛的少女角色阿荼，兩人決定要再次在這個世界建立起新的國家…。《氣絕勇者與暗殺公主》勇者托特雖然實力堅強，卻因為極度怕生而遲遲無法組成隊伍，只能窩在初始之鎮，這時有三位美女突然邀請他加入到隊伍之中，對女性毫無抵抗力的超級怕生勇者，與各懷鬼胎、覬覦勇者性命的三位女性，即將展開一場後宮奪命的戀愛喜劇。

魔幻克蘇魯風格&超規格魔法&不思議校園怪談

《詭秘之主》從異世界中醒來的周明瑞發現自己變成了萊恩．莫雷蒂，並決定加入神秘組織成為非凡者，在這個充滿機械、大炮、巨艦和飛艇的世界，伴隨詛咒、占卜、魔藥等龐大系統，克萊恩要如何利用原身記憶和筆記來揭開世界的真相呢？《公爵千金的家庭教師》擁有超規格魔法技術卻時常保持謙虛的少年亞連在恩師的推薦下以家庭教師的身分前去指導完全用不了魔法的公爵千金，亞連究竟會用什麼顛覆常理的課程去教導她呢？