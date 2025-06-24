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《地城邂逅 戰鬥編年史》結束營運　曾破上百萬下載...撐兩年關服

記者楊智仁／綜合報導

由知名動畫改編的 3D 動作手遊《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 戰鬥編年史》( 地城戰記 ) 自 2023 年開服，並於全球 81 個地區登場，該作品推出後沒多久就突破 300 萬次下載曾有不錯人氣。然而，近日官方正式宣布《地城邂逅 戰鬥編年史》結束營運消息。

▼《地城邂逅 戰鬥編年史》。（圖／翻攝自@danmachidanchro）▲▼地城。（圖／翻攝自@danmachidanchro）

《地城邂逅 戰鬥編年史》玩家可以重新體會原作故事、戰鬥過程除了必殺技外，也能透過各式各樣攻擊或閃避手段來享受爽快體驗、透過自行組合「冒險者、支援者、場景卡片」等多種育成要素創造隊伍編成。不僅如此，還有需與其他玩家對抗的大逃殺玩法「魔石爭奪戰」，或是考驗隊伍組成能力的自動對戰「競技大會」等內容，聲優部分由「松岡禎丞、水瀨祈」動畫原班人馬詮釋。

該遊戲上市前就超過 100 萬事前預約，自 2023 年 8  月正式開服兩個月後突破 300 萬下載。然而日前官方表示《地城邂逅 戰鬥編年史》將於 2025 年 9 月 29 日14:00 終止服務，並同時推出缺少部分遊戲功能的離線版，更多包含退款在內的詳細內容可以參考官網以及推特。

關鍵字：地城戰記

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