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前GTA首席《MindsEye》評價仍舊慘淡　即將面臨「大規模裁員」

記者黃冠瑋／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人Leslie Benzies帶領的《MindsEye 心之眼》於6月11日上市後，開局可說是相當慘烈。雖說官方承諾會持續改善，但依舊難以挽回玩家評價，已經淪為2025年最差遊戲。如今開發工作室將受到二次打擊，據傳已經啟動裁員流程，預估將有超過100名員工面臨失業風險。

▼《MindsEye 心之眼》面臨大規模裁員。（圖／翻攝自Twitter／@MindsEyeGame）

▲▼《MindsEye 心之眼》面臨大規模裁員。（圖／翻攝自Twitter／@MindsEyeGame）

根據外媒報導，《MindsEye 心之眼》是由曾打造過《GTA3》、《GTA 罪惡城市》、《GTA 聖安地列斯》、《GTA4》、《GTA5》的首席製作人Leslie Benzies所開發，他在《GTA5》和《荒野大鏢客2》發行期間離開了工作室，並創立了Build a Rocket Boy，在2021年宣布一個名為「Everywhere」的計畫，類似元宇宙概念。而《MindsEye 心之眼》在這等理念下就此誕生，官方希望主打即時服務，讓玩家和開發者能共同創作。

然而此等理想就如同泡沫化一樣，製作人Leslie Benzies也沒能延續先前的成功經歷，遊戲在上市沒多久就慘遭大量玩家批評，都一致指出遊戲本身存在大量錯誤、效能不佳與操作生硬等問題，甚至在綜合評分網 Metacritic開出38分，已經淪為2025年最差遊戲。

雖說官方後續承諾會修復問題，但如今工作室將面臨二次打擊，根據官方公告，該工作室已經啟動裁員流程，聲明表示，「我們不得不做出一個痛苦的決定，員工將重新分配職位，這可能會導致裁員，目前正在啟動的諮詢程序」。而根據所透露的資訊，Build a Rocket Boy工作室總人數在全球總計有500名員工，其中300人位於英國總部，據內部人士指出此次裁員恐會超過100名員工受到影響。

關鍵字：心之眼GTABuild A Rocket Boy

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