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獨立遊戲募資千萬卻倒閉...公司不退款喊話贊助者：我們也很遺憾

記者楊智仁／綜合報導

由獨立遊戲開發團隊 Studio Camelia 所打造、向經典日式 RPG（JRPG）致敬的遊戲《Alzara: Radiant Echoes》，雖於 Kickstarter 募資平台獲得超過 30 萬美元支持，卻於近日無預警宣布「無限期暫停」，同時開發團隊也正式對外宣佈解散，引發全球玩家震驚與遺憾。

▼ALZARA Radiant Echoes。（圖／翻攝自Steam）▲▼ALZARA Radiant Echoes。（圖／翻攝自Steam）

Studio Camelia 先前在官方推特公布消息，「我們非常遺憾地宣布 Studio Camelia 即將關閉，更多詳情已通知 Kickstarter 贊助者。」根據募資頁面進一步說明，全球遊戲產業正面臨嚴峻考驗，資金緊縮導致大量開發團隊關門，超過 2 萬名遊戲從業人員失業，Studio Camelia 指出：「即便擁有前景看好的遊戲構想與團隊，仍無法保證專案順利推進。」

該工作室於 2022 年成立，並於 2024 年透過群眾募資獲得近 30 萬歐元（約新台幣 1,100 萬元）資金支持，期間曾攜《Alzara》試玩版本參展東京電玩展（TGS）與 DICE Awards，但最終未成功取得發行商支持，資金無以為繼。Studio Camelia 已於 4 月 28 日啟動清算程序，目前遊戲專案處於「無限期暫停」狀態，儘管未來仍有「極小機率」被其他公司接手，但即便如此，內容方向亦可能大幅變動。

《Alzara: Radiant Echoes》原設定為致敬《Final Fantasy X》、《黃金太陽》等作品的 JRPG，採回合制戰鬥並設有地中海風格的奇幻世界觀，曾被譽為 Kickstarter 最受期待作品之一。對於 5,000 多位無法獲得退款的贊助者，Studio Camelia 表示，「我們與你們一同感到哀傷，每一款成功上市的遊戲都是奇蹟，而這次我們未能實現它。」

關鍵字：Alzara: Radiant Echoes

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