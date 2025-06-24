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《瑪利歐賽車世界》為何沒跨界角色　製作人曝超愛乳牛

記者楊智仁／綜合報導

前作《瑪利歐賽車8》及其 Switch 強化版《豪華版》中，陸續加入來自其他任天堂遊戲系列的角色，例如《薩爾達傳說》的林克、《動物森友會》西施惠與村民們，以及《斯普拉遁》墨魚仔。此外，這些 IP 也帶來了主題卡丁車與賽道，但到了《瑪利歐賽車 世界》推出時，遊戲內容完全聚焦於《超級瑪利歐》宇宙，沒有任何其他遊戲的角色登場。

▼《瑪利歐賽車世界》。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 官方頻道）▲▼《瑪利歐賽車世界》驚喜出現熟悉旋律。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）

接受外媒採訪時，《瑪利歐賽車 世界》製作人矢吹光佑被問及，是否曾考慮將他參與製作的另一款遊戲《ARMS》的角色加入為可操控車手，矢吹笑著回應「完全沒有考慮過。」為何這次沒有跨界角色矢吹解釋，開發團隊認為這款以瑪利歐世界為主題的作品中，加入非瑪利歐系列角色會讓整體體驗顯得不協調。

他接著表示，「作為開發者，若將其他遊戲角色加入這樣一個建立在瑪利歐世界觀上的遊戲中，會顯得格格不入。而且考慮到光是瑪利歐系列就能做這麼多事，實在沒有必要再引入其他角色，本作中有那麼多角色與服裝，相信每位玩家都能找到自己喜歡的組合。」

矢吹也談到了本作新增的眾多新車手，包括迅速走紅的「乳牛」，這波熱烈反應超乎官方預期，矢吹也坦承自己與網友們有同樣的喜好，「首先我要說的是，最喜歡並不代表這角色的數值最好，但就人氣來說，我必須承認是『乳牛』真的很棒。」

關鍵字：瑪利歐賽車世界

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