《巫師4》主角換成「希里」起爭議　開發主管喊：先體驗再下定論

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發商CD Projekt RED（CDPR）所製作的《巫師4》於先前公開展現遊戲引擎UE5技術後，就受到大量玩家關注，其中討論最多是關於希里作為新主角的爭論。對此開發工程產品主管Jan Hermanowicz呼籲，「在實際體驗遊戲之前，別過早評價希里，先讀過原作《獵魔士》故事後，再來認為希里適不適擔任主角」。

▼《巫師4》主角「希里」引爭議。（圖／翻攝自CD Projekt RED官網）

根據外媒報導，CD Projekt Red早在三年前就透露了一款新的《巫師》遊戲正在開發當中，直到去年12月在2024年遊戲大獎典禮上終於發布了一段預告片，玩家們才得以首次窺探新作《巫師4》風采。而在當時長達六分鐘的電影式劇情預告片中，官方以其熟悉的黑暗奇幻元素和緊張刺激的劇情吸引了眾多目光，然而此時卻有玩家注意到希里接替其養父傑洛特，成為《巫師4》的主角，因而引發部分玩家不滿。

對此，開發工程產品主管Jan Hermanowicz近日接受了外媒採訪，其中表示，「玩家不應該過早批評官方的選擇，而是只有親自遊玩並深入了解《獵魔士》希里這角色與成長故事，才是發表個人意見的最好時間點」，他也補充，後續將會揭示更多關於希里的描述，讓玩家了解這個角色不同的樣貌，並呼籲玩家請耐心等候。

另外，Jan Hermanowicz也引用先前傑洛特配音員Doug Cockle所說，「批評希里不適當主角簡直是不明智的想法，儘管我不用再為傑洛特配音，但我還是期待由希里主演的遊戲」。此外，CD Projekt RED工作室負責人Adam Badowski在五月時也表示，「開發團隊不想照搬過去作品的套路，希望繼續為玩家帶來新的體驗，並暗示主角的更換並非玩家所看到的表面」。