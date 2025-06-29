ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《巫師4》主角換成「希里」起爭議　開發主管喊：先體驗再下定論

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發商CD Projekt RED（CDPR）所製作的《巫師4》於先前公開展現遊戲引擎UE5技術後，就受到大量玩家關注，其中討論最多是關於希里作為新主角的爭論。對此開發工程產品主管Jan Hermanowicz呼籲，「在實際體驗遊戲之前，別過早評價希里，先讀過原作《獵魔士》故事後，再來認為希里適不適擔任主角」。

▼《巫師4》主角「希里」引爭議。（圖／翻攝自CD Projekt RED官網）

▲▼《巫師4》主角「希里」引爭議。（圖／翻攝自CD Projekt RED官網）

根據外媒報導，CD Projekt Red早在三年前就透露了一款新的《巫師》遊戲正在開發當中，直到去年12月在2024年遊戲大獎典禮上終於發布了一段預告片，玩家們才得以首次窺探新作《巫師4》風采。而在當時長達六分鐘的電影式劇情預告片中，官方以其熟悉的黑暗奇幻元素和緊張刺激的劇情吸引了眾多目光，然而此時卻有玩家注意到希里接替其養父傑洛特，成為《巫師4》的主角，因而引發部分玩家不滿。

對此，開發工程產品主管Jan Hermanowicz近日接受了外媒採訪，其中表示，「玩家不應該過早批評官方的選擇，而是只有親自遊玩並深入了解《獵魔士》希里這角色與成長故事，才是發表個人意見的最好時間點」，他也補充，後續將會揭示更多關於希里的描述，讓玩家了解這個角色不同的樣貌，並呼籲玩家請耐心等候。

另外，Jan Hermanowicz也引用先前傑洛特配音員Doug Cockle所說，「批評希里不適當主角簡直是不明智的想法，儘管我不用再為傑洛特配音，但我還是期待由希里主演的遊戲」。此外，CD Projekt RED工作室負責人Adam Badowski在五月時也表示，「開發團隊不想照搬過去作品的套路，希望繼續為玩家帶來新的體驗，並暗示主角的更換並非玩家所看到的表面」。

關鍵字：巫師CDPR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

推薦閱讀

《巫師4》主角換成「希里」起爭議　開發主管喊：先體驗再下定論

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」！兩大人氣歌姬獻唱神曲

超越沙丘！《P的謊言》全球銷售破300萬　官方：將全力開發新作

《戀與深空》4.0公開！睡眠陪伴系統登場　玩家激動喊「今天就嫁」

快訊／《楓之谷Artale》官方被燒到怕　發福利澄清「GM改裝事件」

類麥塊《Hytale》七年開發化為烏有　執行長遺憾：艱難的決定

《瑪利歐賽車世界》比賽「靠牆躲偷襲」　網驚技巧出自8代豪華版

贈票／超人力霸王暑假強勢登臺！新聞雲APP限時抽馬上GO

《侏羅紀世界：進化3》玩家痛批AI創作　官方怕影響急刪除

《楓之谷Artale》出BUG GM直接幫改裝？女實況主高調曬圖玩家全炸鍋

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

《巫師4》主角換成希里起爭議！

《楓之谷Artale》原廠吸血創作者

《柯南》最新劇場版台灣上映

《楓之谷Artale》官方又搞！

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

《侏羅紀世界進化3》玩家批AI圖

Gura頭號粉絲追新VT鯊魚子Saba

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

最新新聞

《巫師4》主角換成希里起爭議！

《鬼滅之刃》全新預告解禁「猗窩座再襲」

《P的謊言》全球銷售破300萬

《戀與深空》4.0更新內容全公開！

《楓之谷Artale》官方被燒到怕

《Hytale》七年開發化為烏有

《瑪利歐賽車世界》靠牆躲偷襲

ETtoday免費送你去看超人力霸王

《侏羅紀世界進化3》玩家批AI圖

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366