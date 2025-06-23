ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

模型盛事降台中！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔集結

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG ～TAMASHII NEXT～」將於6月27日（五）至7月6日（日）在中友百貨B棟13樓文化大廳盛大登場。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們把握假期前往朝聖。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《航海王》未來島蛋頭篇、《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》全新系列

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -五檔未来島蛋頭篇-」、「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未来島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

除此之外，《鋼彈》系列展區也將曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」試作品也將同步展出，讓粉絲們大飽眼福。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

《蠟筆小新》試作品全台首曝光！高人氣《膽大黨》、《鬼滅之刃》

超可愛的「S.H.Figuarts 野原新之助」更將於「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAICHUNG」全台首度曝光，會場內還包含眾多超高人氣的作品展示區，包含話題不斷的《膽大黨》、《怪獸8號》，擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等，不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

不僅如此，許多模型系列新品牌也將來到台中與玩具收藏家們見面，包含充滿蓬鬆柔軟與花朵氛圍的療癒系模型品牌《mofamofy》將帶來三麗鷗人氣角色的全新模型，以及以《航海王》原作漫畫、動畫和角色服裝為靈感的盲盒品牌《LUFFY’s》，現場也將展出活動限定的LUFFY’s的巨大立像，歡迎粉絲前往拍照打卡。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）▲▼萬代。（圖／廠商提供）

關鍵字：萬代

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

推薦閱讀

霸權社WIT STUDIO製作人降臨漫博　曾參與「巨人、間諜家家酒」

《鳴潮》韓國合作捲仇男手勢！周邊商火速道歉切割設計師

新VT「鯊魚子Saba」真面目即將揭曉　網狂嗨：居然是一條貓魚

模型盛事降台中！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔集結

Switch 2用戶小心！用燒錄卡玩新主機恐永久封鎖...網回報災情

千萬人氣作《輝夜姬想讓人告白》新動畫確定！邁向大人的階梯

《特戰英豪》PRX擺脫「萬年老二」　擊敗FNC奪多倫多大師賽冠軍

《魔物獵人：荒野》大更新被索尼外洩　粉絲不滿擠牙膏狂刷負評

新社群平台Root獲900萬美元投資　目標挑戰Discord...主打遊戲客群

《葬送的芙莉蓮》聯名高跟鞋　鑲紅寶石繡蒼月草踏上千年旅程

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人：荒野》被索尼外洩

《特戰英豪》PRX擺脫「萬年老二」

《鬼武者：劍之道》耗費20年製作

新社群平台Root獲900萬美元投資

《小朋友齊打交2》重製版7月推出

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

《魔物獵人》大狩獵展登台日期公開

用燒錄卡玩Switch2恐導致永久封鎖

爆料者搶先曝PS6規格...採3奈米晶片

《吉伊卡哇》聯名鞋款可愛上市

最新新聞

霸權社WIT STUDIO製作人降臨漫博

《鳴潮》韓國合作捲仇男手勢

VT「鯊魚子Saba」真面目即將揭曉

模型盛事降台中！航海王強檔集結

用燒錄卡玩Switch2恐導致永久封鎖

《輝夜姬想讓人告白》新動畫確定

《特戰英豪》PRX擺脫「萬年老二」

《魔物獵人：荒野》被索尼外洩

新社群平台Root獲900萬美元投資

《葬送的芙莉蓮》聯名高跟鞋

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366