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千萬人氣作《輝夜姬想讓人告白》新動畫確定！邁向大人的階梯

記者楊智仁／綜合報導

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》是日本漫畫家赤坂明的校園作品，作品至 2015 年開始連載，單行本全 28 冊漫畫突破 2200 萬銷量，動畫更有三季 + 劇場版擁有許多粉絲。日前官方正式宣布《輝夜姬》要推出新作動畫的消息。

《輝夜姬》講述秀知院學園中的短篇愛情喜劇，主軸圍繞在學生會會長白銀御行和副會長四宮輝夜儘管喜歡彼此，但都因為各種原因、自尊等等，想盡各種方法要讓對方先告白，這場猶如天才間的高手過招成為學院日常，再加上其他角色像是白銀、千花、石田等等的助攻，讓漫畫與動畫都是笑中帶淚，成為近年相當高人氣的校園戀愛番。

《輝夜姬》動畫分別於 2019 年、2020 年 以及 2022 年放送，其第三季和劇場版可說是「超級浪漫」閃光大放送，劇情也就此衝到最高潮，儘管原作漫畫於 2022 年連載完結，不過動畫故事還沒結束，日前官方宣布《輝夜姬》特別篇動畫製作確定，副標題寫上「邁向大人的階梯」，熟悉的學生會成員們再度集結，準備帶來新的故事。

關鍵字：輝夜姬想讓人告白

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