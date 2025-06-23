《特戰英豪》PRX擺脫「萬年老二」　擊敗FNC奪多倫多大師賽冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

《特戰英豪》多倫多大師賽冠軍賽23日凌晨開打，由一路在勝部組的PRX對上從敗部冠軍FNC，雙方在本次戰況膠著，小比分都拉的極近，但最終PRX都小幅領先取得大分，最終以3：1擊敗FNC拿下本次多倫多大師賽冠軍，這也是PRX脫離「萬年老二」的稱號，拿下隊史首個大師賽冠軍。此外， 今年《特戰英豪》世界賽將在巴黎舉辦，預計9月12日開打。

▼PRX擊敗FNC拿下多倫多大師賽冠軍，也是隊史首個大師賽冠軍。（圖／Riot提供）



《特戰英豪》今年最後一個大師賽於多倫多舉辦，經過近2周賽事，最終由APAC #3 的PRX以勝部組的王者之姿，迎擊EMEA #1的 FNC。本日戰況膠著，兩隊在比分上都上演拉鋸戰，但相較於保守的FNC，PRX在關鍵局都抓住對手失誤，以極微小幅的領先將大分拿下，分別在第一局日落之城（13-11）、第二局極地寒港（15-17）及第三局深海遺珠（13-10）及最終局蓮華古城更是再度上演不斷逆轉，先由PRX領先到11分贏過對手3個小分，但FNC抓住機會再度超越，雙方不斷拉扯，但在賽尾抓住FNC進攻保守上多次失誤，最終局以14-12擊敗對手，拿下本次賽事冠軍，FMVP則由f0rsakeN拿下。

此外，所有對於將於 7 月 3日展開第二階段的積分賽事，最終積分足夠的隊伍將在9月前進巴黎，展開為期3周的冠軍賽，而今年也是《特戰英豪》5周年，官方也預告將有極大驚喜等待玩家。