新社群平台Root獲900萬美元投資　目標挑戰Discord...主打遊戲客群

記者楊智仁／綜合報導

新創社群平台 Root 宣布完成 900 萬美元種子輪融資，並預計於近期啟動封閉測試。該平台主打可擴充模組與任務協作功能，旨在為大型社群與開發者提供比現有聊天平台更進階的操作體驗，挑戰現有市場領導者 Discord。

▼新創社群平台 Root 完成 900 萬美元種子輪融資。（圖／翻攝自Root）

Root 由創辦人暨執行長 Jesse Dietrichson 於 2023 年創立，他表示 Root 誕生是為了解決當前社群平台在「協作、任務管理、資訊組織」上的功能缺口，不同於 Discord 側重即時聊天與語音，Root 著重在社群組織與協調效率，提供更適合運營者與開發者使用的框架。

根據外媒報導，Root 已內建多款官方應用，像是任務追蹤器：適用於社群專案管理、Raid 排程工具：特別針對 MMO 玩家活動需求打造，平台同時提供進階操作介面，包括多分頁社群切換、檔案夾分類與多視窗聊天功能等。Dietrichson 表示，「我自己長期是 Discord 重度用戶，但它在規劃與協作面一直沒能解決根本問題，Discord 雖在當年開創先河，但在面對現代大型社群需求上，已出現明顯停滯。」

Dietrichson 接著說到，「Root 將帶來不一樣的定位，不只是聊天更是一個真正能運作的社群生態系平台，我們也將開放 API 讓開發者自行創建應用，推動工具創新。」Root 預計於未來幾周內啟動封閉測試，並計畫於 2025 年底正式全面上線，平台初期將以遊戲與 MMO 類型社群為主要客群，並逐步擴展至其他領域，如創作者經濟、教育社群、開發者社群等。