3000台Switch 2沒了...美重大竊案犯人直接破壞貨櫃　損失上千萬

記者楊智仁／綜合報導

根據美國警方報告指出，一輛運輸卡車在途中遭竊，車內載有近 3,000 台 Nintendo Switch 2 主機，總價值約為 140 萬美元，事件發生於科羅拉多州，該輛卡車原定從位於華盛頓州的任天堂美國總部出發，將貨品運往德州的 GameStop 門市。

▼美國發生Switch 2竊盜案。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂新主機 Switch 2 自 6 月 5 日上市以來銷售亮眼，全球開賣前四天即賣出超過 350 萬台，成為歷史上銷售速度最快的遊戲主機，其升級硬體可直接提升原版 Switch 遊戲效能，並搭載新功能如 GameChat 與 GameShare，使其成為 2025 年最熱門商品之一。

不過，在高需求與黃牛炒作的背景下，Switch 2 也成為竊賊眼中的「肥羊」。根據美國科羅拉多州丹佛地區 ABC 分台 KMGH-TV 與外媒報導，一輛載有近 3,000 台主機的卡車在途中貨物被竊，該車從任天堂美國總部所在地華盛頓州雷德蒙出發，原定送達德州 Grapevine 的 GameStop 門市。沒想到在休息站駕駛例行檢查中發現車廂遭破壞，有多個 Switch 2 主機棧板被盜。

駕駛也補充，自己在案發前並不知曉運送內容物，直到事發後才得知貨物為 Switch 2 主機，估計損失金額約為 140 萬美元 ( 約 4100 萬台幣 )。