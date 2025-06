3000台Switch 2沒了...美重大竊案犯人直接破壞貨櫃　損失上千萬

記者楊智仁/綜合報導

根據美國警方報告指出,一輛運輸卡車在途中遭竊,車內載有近 3,000 台 Nintendo Switch 2 主機,總價值約為 140 萬美元,事件發生於科羅拉多州,該輛卡車原定從位於華盛頓州的任天堂美國總部出發,將貨品運往德州的 GameStop 門市。

▼美國發生Switch 2竊盜案。(圖/記者蘇晟彥攝)

任天堂新主機 Switch 2 自 6 月 5 日上市以來銷售亮眼,全球開賣前四天即賣出超過 350 萬台,成為歷史上銷售速度最快的遊戲主機,其升級硬體可直接提升原版 Switch 遊戲效能,並搭載新功能如 GameChat 與 GameShare,使其成為 2025 年最熱門商品之一。

不過,在高需求與黃牛炒作的背景下,Switch 2 也成為竊賊眼中的「肥羊」。根據美國科羅拉多州丹佛地區 ABC 分台 KMGH-TV 與外媒報導,一輛載有近 3,000 台主機的卡車在途中貨物被竊,該車從任天堂美國總部所在地華盛頓州雷德蒙出發,原定送達德州 Grapevine 的 GameStop 門市。沒想到在休息站駕駛例行檢查中發現車廂遭破壞,有多個 Switch 2 主機棧板被盜。

駕駛也補充,自己在案發前並不知曉運送內容物,直到事發後才得知貨物為 Switch 2 主機,估計損失金額約為 140 萬美元 ( 約 4100 萬台幣 )。

Investigators seek information in $1.4 million cargo heist of Nintendo Switch 2 games



On June 8, 2025, at 8:10 a.m., patrol deputies were dispatched to the Love's Truck Stop at 1191 S. 1st St. in the @TownofBennett, after a high-dollar cargo heist took place. A semi-truck driver… pic.twitter.com/3d0ZVe5bSF