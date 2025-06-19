ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》台北快閃店搶先看！無限城造景、全篇章集結重溫感動

記者楊智仁／台北報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》上映在即，全台首度集結動畫全篇章的《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店，也在今日 ( 6/19 ) 於華山1914文化創意產業園區中7B館正式推出，在這裡粉絲們可以一次重溫所有精采戰役，細細感受故事中各個動人片刻，接下來就跟著《ETtoday 遊戲雲》搶先一睹快閃店的面貌。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

快閃店主視覺以「劇場版無限城篇」的全新角色圖素進行設計，以炭治郎為首的鬼殺隊眾人，齊心揮動手中武器迎向無限城決戰，快閃店外牆也特別設計大型主視覺拍照牆，要讓大家一起留下邁向無限城紀念合照。進入快閃店前，則是由炭治郎、善逸和伊之助，在入口拱門前一起迎接所有喜愛《鬼滅之刃》的粉絲。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

穿過入口拱門後，是《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》各季動畫專屬區域，除了再次感受故事魅力，還可以透過各段經典台詞與場景圖，重溫劇情中熱血與感動。作為最終決戰舞台「無限城」，在這次快閃店中也將以獨立空間及商售區揭露部分面貌，而作品中鬼殺隊戰力最高指標的九柱們也全員到齊，以等身比例在各展區中歡迎大家的到來。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／記者楊智仁攝）

除了要讓大家再次感受作品魅力，本次《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店同時推出多款全新商品周邊。以九柱為設計靈感的全彩盲抽T恤、經典刺繡托特包，還有水洗牛皮收納袋，日常穿搭都低調又有型。霞柱帥氣的壓克力人物立牌、方形抱枕，與印有黑色線稿身影與金屬刀鍔的尊爵玻璃水杯，一次蒐集入手，或許能多感應到一些霞之呼吸的要義。

▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）▲▼鬼滅。（圖／記者楊智仁攝）

作為鬼殺隊眾人立志討伐的對象，鬼舞辻無慘與十二鬼月在作品中也佔有相當份量。這次快閃店也針對各個在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》中將有著精彩劇情的重要角色，開發T恤、馬克杯、鑰匙圈、杯墊、冷水瓶、ID卡套等一系列商品，包括無慘大人、黑死牟、童磨、猗窩座，還有在刀匠村篇中與戀柱戰到最後的憎珀天。此外，猗窩座、憎珀天以及遊郭篇中的妓夫太郎與墮姬兄妹更帶來有著強烈氣勢感的壓克力角色立牌。

▲▼鬼滅。（圖／記者楊智仁攝）▲▼鬼滅。（圖／記者楊智仁攝）▲▼鬼滅。（圖／廠商提供）

關鍵字：鬼滅之刃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

推薦閱讀

《鬼滅之刃》台北快閃店搶先看！無限城造景、全篇章集結重溫感動

【廣編】代言人領軍開戰！《文明帝國：同盟時代》釋出全新形象PV　「書寫你的傳奇」正式解禁

Switch 2鋰電池再傳「膨脹掀蓋」　惹玩家哀號任天堂正積極調查

hololive母公司採法律行動！發表爆破預告、誹謗藝人...加害者須賠償

《死亡擱淺2：冥灘之上》曾面臨中止危機...小島憶「世界末日」

《我獨自升級》刷新動畫平台觀看次數　第三季可能要到2028

《我的世界》迎來重大更新　玩家可駕馭「快樂幽靈」追逐天空

《鬼滅之刃》稻田？超大2.8萬平方公尺「炭治郎」刷新世界紀錄

大量伊布出現！《PTCG Pocket 》新卡包「伊布花園」26日登場

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮　官方嚇爛致歉：沒玩家我們活不了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

《鬼滅之刃》稻田彩繪世界紀錄

《PTCG Pocket 》新卡包伊布花園

20年寶可夢收藏...玩家Switch 2存檔遺失

日本任天堂實施Switch2保固措施

《我獨自升級》刷新動畫平台觀看次數

Switch 2鋰電池再傳膨脹掀蓋！

《我的世界》迎來重大更新！

快訊／《跑跑卡丁車：飄移》結束營運

《法環黑夜君臨》不用武器通全夜王

最新新聞

《鬼滅之刃》台北快閃店搶先看

《文明帝國：同盟時代》釋出全新形象PV　「書寫你的傳奇」正式解禁

Switch 2鋰電池再傳膨脹掀蓋！

hololive母公司採法律行動

《死亡擱淺2：冥灘之上》曾面臨中止危機

《我獨自升級》刷新動畫平台觀看次數

《我的世界》迎來重大更新！

《鬼滅之刃》稻田彩繪世界紀錄

《PTCG Pocket 》新卡包伊布花園

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366