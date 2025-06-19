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【廣編】代言人領軍開戰！《文明帝國：同盟時代》釋出全新形象PV　「書寫你的傳奇」正式解禁

▲▼2K,文明帝國：同盟時代,手遊,策略,遊戲。（圖／業者提供）

▲《文明帝國：同盟時代》邀請實力派演員鳳小岳擔任形象影片主角。

圖、文／歐米爾網路科技股份有限公司提供

2K旗下經典策略遊戲《文明帝國》系列迎來全新手機作品《文明帝國：同盟時代》，並於6月19日正式上線。為迎接新作上市，官方特別推出由代言人主演的形象影片及「書寫你的傳奇」CGI預告片，透過電影級畫面展現遊戲的壯闊規模與創新玩法，吸引玩家探索全新聯盟系統。遊戲融合4X核心精神【探索　擴張　發展　征服】，搭配自由英雄組合機制與進化版戰場畫面，致力於打造掌上策略征服的極致體驗。

為替遊戲宣傳造勢，《文明帝國：同盟時代》邀請實力派演員鳳小岳擔任形象影片主角。在影片中，鳳小岳以沉穩冷峻的形象化身傳奇征服者亞歷山大，玩家可在遊戲中挑選不同文明英雄、跨越時代界限、與盟友攜手作戰，創造屬於自己的歷史篇章。影片中亦穿插實機畫面，展示遊戲的自由排兵佈陣與策略操作，展現4X玩法的深度與平衡，吸引策略迷與歷史愛好者的目光。官方同步釋出最新宣傳影片，以精緻CGI技術重現凱撒、善德女王、華盛頓等各時代傳奇英雄跨越時空、齊聚戰場的壯麗場景。從古羅馬的激烈戰線到歐洲帝國的擴張征程，每一幕都突顯遊戲獨特的「跨文明英雄搭配」系統，打造出超越國界與時代的策略對決，讓玩家在掌上體驗史詩級的戰略盛宴。

《文明帝國：同盟時代》目前已於App Store及Google Play雙平台開放下載，官方亦準備多項豐富活動與好禮，邀請所有玩家一同加入這場偉大的征戰之旅。更多資訊請參考官方網站（https://eras-and-allies-civilization.2k.com/zh-tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/CivErasAndAlliesTW）。

關鍵字：2K文明帝國：同盟時代手遊策略遊戲

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