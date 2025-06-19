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《我獨自升級》刷新動畫平台觀看次數　第三季可能要到2028

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級》第二季堪稱現象級作品，2025 年不僅橫掃各大紀錄，更在動畫界樹立新標竿，而根據 Sony 最新發布的《2025 年業務簡報與爐邊對談報告》顯示，《我獨自升級》已正式成為知名動畫平台 Crunchyroll 史上觀看次數最多的動畫作品。

▼《我獨自升級 第二季》高人氣。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）▲▼《我獨自升級 第二季》完結。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

在報告「音樂部門（日本）」章節中提到，由 Sony Music Entertainment Japan 旗下的 Aniplex 聯合製作、並由其子公司 A-1 Pictures 擔任動畫製作的《我獨自升級》，「截至 2025 年 3 月底，名列 Crunchyroll 觀看次數歷史排行第 1 名」。這項紀錄接續 Kakao Entertainment 先前聲明《我獨自升級》不僅是 2024 年最受歡迎的新番動畫，也榮登 2025 年第一季觀看人氣第一名動畫。

《我獨自升級》的高人氣自然也讓許多粉絲關注第三季何時會到來，根據製作人 Aniplex 的古橋宗太說法，「每集《我獨自升級》平均需要約 10 個月製作，較長的一集甚至需要 12 個月，我很想讓動畫師們喘口氣，所以如果是我來決定的話，『等到下屆奧運 ( 2028 ) 再看看第三季會不會發生吧。』」

關鍵字：我獨自升級

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