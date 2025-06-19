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《我的世界》迎來重大更新　玩家可駕馭「快樂幽靈」追逐天空

記者黃冠瑋／綜合報導

Minecraft自2009年問世以來，經歷了數次版本更新，期間在全世界吸引無數玩家前往遊玩，並一舉成為史上最暢銷的電子遊戲之一，這些都要歸功於遊戲本身的創造與想像玩法。如今遊戲將迎來重大更新，實裝「追逐天空」版本，玩家也將初次體驗首個飛行坐騎「快樂幽靈」，追蹤玩家定位也將迎來一波革新。

▼《我的世界》迎來首次天空坐騎「快樂幽靈」。（圖／翻攝自twitter／MinecraftNews）

▲▼《我的世界》迎來首次天空坐騎「快樂幽靈」。（圖／翻攝自twitter／MinecraftNews）

根據官方釋出資訊顯示，在「追逐天空」版本更新後，玩家遊戲的地獄中找到一個骨瘦如柴的幽靈，將它放置水中大約20分鐘，便可讓它復活成「小幽靈」，並耐心培養最後會長大成為「快樂幽靈」。玩家也可製作馬鞍以此駕馭幽靈翱翔在麥塊世界的天空。

此外，官方也新增了定位欄，可以幫助玩家在多人遊戲中找到好友，不用再通過座標位置來確認彼此方向。同時官方也邀請音樂家Amos Roddy創作了六首全新音樂曲目，《Lilypad》、《Below and Above》、《O's Piano》、《Broken Clocks》、《Fireflies》以及新版《Tears》，而這些曲目將在所有主世界生物群系中播放。不過值得一提的是，玩家如果想獲得《Tears》，則唯一途徑是必須以非常規方式擊敗幽靈後才可取得。

關鍵字：Minecraft

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