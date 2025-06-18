《瑪利歐賽車世界》出現「音樂彩蛋」　熟悉旋律湧玩家回憶

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐賽車世界》可說是目前玩家最矚目的焦點，先是乳牛加入戰場引發話題，又有官方致敬的經典隱藏鏡像世界。如今又有玩家再度找到另一個「音樂彩蛋」，在點選小恐龍耀西中會隱約聽到一首熟悉的旋律《Totaka's Song》，而這首音樂在過去任天堂的遊戲中已經出現24次，對玩家而言可說是滿滿的回憶。

▼《瑪利歐賽車世界》驚喜出現熟悉旋律。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo HK官方頻道）

根據外媒報導，時常接觸任天堂遊戲的玩家都會知道這首《Totaka's Song》，它是一首是由19個音符組成的短旋律，由任天堂音效設計師戶高和美（Kazumi Totaka）所創作，並且在這過去三十五年來，這首旋律都時常會隱藏在他所參與製作的許多遊戲當中。像是《動物森友會》中 KK Slider就有為一位村民哼唱過這首歌，《路易吉洋樓》和《皮克敏2》在某個遊戲選單畫面中如果停留太久也會播放這首歌曲。

如今此首歌曲又再度出現在《瑪利歐賽車世界》，事情其實是一位名叫「charizardtelephone」的玩家在最新《瑪利歐賽車世界》的角色選擇介面中發現了這首歌曲，在遊標移到耀西身上並停留一段時間後，小恐龍耀西就開始哼唱這首熟悉的旋律。

另外，這首歌並非首次出現在《瑪利歐賽車》系列的遊戲中，耀西也並非首次演唱這首歌，在《瑪利歐賽車8豪華版》中，如果將賽車開到正在觀看比賽的耀西附近，也會聽到耀西的聲音在那裡吟唱。更值得一提的是，歌曲作者戶高自1998年《耀西的故事》以來就一直為耀西配音。