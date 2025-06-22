PC模組網「Nexus Mods」宣布易主　創辦人嘆：24年身心太疲憊

記者黃冠瑋／綜合報導

從2001年開始Nexus Mods提供了數十萬個大大小小模組，期間從《上古卷軸》、《異塵餘生》到《電馭叛客2077》等等總下載量竟達100億次，有此等功勞創辦人Robin Scott可說是功不可沒。然而沒想到創辦人在16日拋出震撼彈，宣布轉交管理權利並就此休息，原因是這24年高壓環境下讓他身心俱疲已影響團隊運行。

▼知名PC模組網Nexus Mods創辦人退出管理。（圖／翻攝自Twitter／@IGN）

根據外媒報導，經過數月的會議以及大量溝通後，Nexus Mods宣布創辦人Robin Scott（綽號DarkOne）將轉交管理權利並就此休息，雖說目前尚未宣布將由誰接手，但從新進兩名成員可以看到，名叫Victor和Marinus的人已接任領導職務，而兩人的個人資料也都顯示Site Owner職位，因此隨著領導層的變動也代表Nexus Mods將開啟新的時代。

對此Robin Scott則解釋，「這個網站在這24年間所產生的壓力已經讓我意識到自己已經精疲力竭，並且開始影響到我的員工和整個Nexus Mods公司。因此我堅信對Nexus Mods的未來而言，最好的選擇就是我就此卸任，引入新的領導團隊，以全新的活力引領公司發展，讓Nexus Mods成為我們真正值得擁有的PC模組平台」。他也表示，「這是我幾年前該做的事情，照顧好自己，重新找回生活的自由，以此擺脫那種每天必須親力親為的日子」。

另外，Scott也向那些擔心平台立場就此改變的玩家強調，Nexus Mods的經營團隊是擁有40人以上的專業人員，在他慢慢退居幕後時，團隊就承擔許多責任，但網站卻比以往運營的更好，因此網站的經營原則不會因我退出而發生變化。