索尼前高層稱任天堂不是「競爭對手」　直言：彼此受眾不同

記者黃冠瑋／綜合報導

在遊戲機方面，對於早期玩家而言綠色巨人Xbox與PlayStation、任天堂可說是三足鼎立，不過隨著任天堂Switch2新功能出世，此平衡有逐漸被打破的趨勢。然而前索尼高層吉田修平近日在採訪中卻表示，「不認為任天堂是索尼的真正競爭對手」，原因是彼此注重主題不同、受眾也不同，因此反而是要提防微軟Xbox。

▼吉田修平稱索尼不認為任天堂是競爭對手。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，前索尼互動娛樂（SIE）旗下PlayStation總監吉田修平自從離開前東家後，就不斷受到各界關注，對此他也時常透過訪問發表對於遊戲業界的各種看法。而近日他就接受網紅Kit & Krysta訪談，其中就針對PlayStation如何看待遊戲同業發表看法，他表示，「PlayStation始終認為他們的競爭對手是Xbox，因為微軟Xbox在性能硬體方面與他們非常相似，微軟就像索尼一樣生產了帶有成熟遊戲的高階遊戲機，而任天堂對索尼而言則是非常不同」。

他認為索尼不會在日本以外的地方視任天堂為競爭對手，因為任天堂注重在家庭娛樂，希望為每個人提供遊戲，相對比較不注重技術，而是更注重與朋友和家人一起玩樂，並且總是會將多個控制器與硬體捆綁在一起。

因此，在索尼內部來看，即使他們進行商業分析，也不會把任天堂算進去，反而覺得任天堂對不同類型的受眾玩家具有吸引力，能吸引更多年輕玩家進入遊戲領域，而這些年輕玩家如果成長反而可以轉往更成熟的遊戲系統像是PlayStation、Xbox遊玩，以此帶動遊戲發展，所以索尼反而更看好任天堂發展。