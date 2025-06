《瑪利歐賽車世界》牛吃漢堡惹爭議　動保質問：最好是素的？

記者黃冠瑋/綜合報導

任天堂首發遊戲《瑪利歐賽車世界》不管是遊戲玩法或是角色內容都深受玩家的矚目,其中討論最多就是此次首度加入的乳牛,像是得勝露胸、24人組牛車隊、牛屁股沾泥巴的考究,都讓牠受到熱議。然而日前關於牛吃肉漢堡的爭議又再度引起討論,甚至引來美國善待動物組織PETA批評,「最好確保漢堡是純素的」。

▼《瑪利歐賽車世界》瑪利歐吃漢堡示意圖。(圖/翻攝自reddit/Shinuto94)

根據外媒報導,任天堂4月份在紐約舉辦的試玩會上,就已經證實《瑪利歐賽車世界》角色可以使用各種道具,其中包含吃漢堡,然而此次正好加入新賽車手「乳牛」,因此就會出現牛吃肉漢堡的畫面,再加上本身美國多數漢堡中的肉塊都是使用牛肉所做,因而不禁讓人聯想到同類相食的場景,直接上演古代西伯昌被逼吃下兒子伯邑考所製的肉餅,此設定迅速引發美國玩家關注。

對此,隨著各地Switch2和遊戲上市,《瑪利歐賽車世界》製作人矢吹光佑近日也接受了外媒專訪,其中就被問到關於遊戲中漢堡道具究竟是牛肉或純素的問題,他則表示,「抱歉,這是最高機密,我無法奉告,但後續謎團很快會解開」。

正當玩家討論此議題時,美國善待動物組織PETA也注意到了此事,並表明此種設計存在一些疑慮,任天堂應該要告訴大眾真相,也呼籲任天堂「別逼我們展開調查,大眾有權知道真相,最好確保那個漢堡是純素的」。對此就有許多網友表示,「這只是遊戲,有其他更值得聲張的事情」,而PETA團體則表示,「無論是在遊戲或是現實生活中,動物都值得被善待」。

