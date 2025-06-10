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《空洞騎士絲之歌》同Xbox掌機發售　惹眾怒官方澄清：不綁主機

記者黃冠瑋／綜合報導

由Team Cherry所開發的《空洞騎士：絲之歌》日前在Xbox Games Showcase 展示會上，被Xbox總裁提到遊戲將與新掌機「ROG Xbox Ally」同步發售，然而展示會全程卻都沒有提到關於遊戲細節，讓玩家覺得根本是刻意操作想要同捆銷售，對此行銷兼發行人員連忙澄清，「確認會在節慶前發售，並且不綁定主機」。

▼《空洞騎士：絲之歌》傳綁定Xbox新掌機。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

▲▼《空洞騎士：絲之歌》傳綁定Xbox新掌機。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

隨著Switch2在全球陸續販售後，可說是吸引許多玩家目光，與此同時微軟與華碩日前正式宣布推出兩款搭載Xbox全螢幕體驗的ROG Xbox Ally掌機，預定於2025年聖誕檔期於多國上市，其中預告多次搭配了《空洞騎士：絲綢之歌》的遊戲畫面，讓眾多玩家感到興奮。

然而整場發表會結束卻都沒有提到關於此款遊戲細節，僅只有Xbox總裁Sarah Bond隱約提到，「遊戲將與Xbox新掌機「ROG Xbox Ally」同步發售，首日即登上Xbox Game Pass服務」，但卻是這段話惹得眾多玩家不滿，並指責官方根本是刻意不公開操作想要吊足玩家胃口想用同捆銷售方式提升銷售量。

或許是深怕玩家不滿情緒日漸擴大，對此行銷兼發行人員Matthew Griffin連忙澄清，「經過再次確認，遊戲會在節慶前就會提前販售，並且我們不會與主機同綑綁定」。另外，由於先前官方不斷更新關於遊戲資訊，再加上Xbox公告中也暗示遊戲將在今年推出，然而隨著時間推進各大遊戲展示會逐漸落幕，卻都沒有真正知道遊戲更多的消息，因此才有了這次許多玩家不滿，甚至國外有相當激進的粉絲對Team Cherry寄出死亡恐嚇。

關鍵字：空洞騎士Xbox

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