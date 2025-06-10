Xbox執行長透露2026計畫　「經典遊戲回歸」據傳是《最後一戰》

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟日前所舉辦Xbox Games Showcase上公開了多款備受玩家期待的遊戲新作，其中《決勝時刻：黑色行動7》可說是玩家呼聲最高的系列新作。隨著遊戲展示會的結束，微軟遊戲執行長Phil Spencer還透露了2026年計畫（25週年）將會有經典遊戲回歸，對此許多人猜測可能是睽違已久的《最後一戰》系列。

▼Xbox Games Showcase已於9日正式發表。（圖／翻攝自twitter／@XboxGamePass）

Xbox Games Showcase可說是每年玩家眾所期盼的日子，而根據官方公開的資訊此次多達十幾款遊戲預告，其中包含了《人生巔峰2》、黑曜石娛樂推出的《天外世界2》、《遠日點》、《瘟疫傳說安魂曲》前傳《共鳴：瘟疫傳說傳承》、《Super Meat Boy 3D》、《Planet of Lana2》、寶可夢開發商Game Freak 所推出的《輪迴之獸》以及玩家期待的《決勝時刻：黑色行動7》等。

隨著遊戲展示會的結束，明年將迎來Xbox25週年，對此微軟遊戲執行長Phil Spencer 則是意外透露了2026年計畫，也將會有多款新作遊戲上市，其中包含了《戰爭機器：E-Day》、《神鬼寓言》新作和《極限競速》續作，值得注意的是他還提到，「一款從最初就陪伴我們的經典遊戲也將會回歸」。

對此許多人認為這指的是《最後一戰》系列，因為先前就傳出微軟正在開發多款新的《最後一戰》遊戲，其中一款可能是2001年《最後一戰：戰鬥進化》的重製版，並且會採取先前提出的多平台戰略可能會同步登陸到PS5上，對於Xbox而言《最後一戰》系列可說是公司的門面招牌，因此沒有比這款遊戲更適合於Xbox25週年上推出。

另外值得一提的是，其實在2024年微軟就宣布正在開發新的《最後一戰》遊戲，並且當時也宣布該系列將從使用自家遊戲引擎轉向Epic的虛幻引擎，並把開發工作室343 Industries更名為「光環工作室」。