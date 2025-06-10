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《Monster Hunter Now》S6搶先看　製作人談「被收購」：沒改變

記者蘇晟彥／台北報導

《Monster Hunter Now》第六季度「破壞夕暮寧靜的赤色殘光」將在19日登場，除了舊有的魔物追加外，本次重點著重在新武器「狩獵笛」、「戰型強化」及「次元突變魔物」上，同樣由遊戲製作人麥谷結衣進行媒體訪談，談到是否會支援到6人以上狩獵，團隊坦言「在最初設計時有設想過，但目前並沒有這個計畫」。

▼《Monster Hunter Now》第六季度「破壞夕暮寧靜的赤色殘光」。（圖／Niantic提供）

▲▼ Monster Hunter now 。（圖／Niantic提供）

追加武器「狩獵笛」

在這次新增的武器，也是玩家所熟悉的「狩獵笛」，將能夠強化自身、隊友的同時進行攻擊，同時湊齊不同音色時，將可以發動各種旋律效果。但官方表示，由於是在手機上出現，音符將簡化只剩下藍、紅色，只要點擊就會出現藍色、長按會出現紅色，當湊齊音符時，透過技能、向上滑動螢幕，就可以施展出附加旋律的效果，而目前每種武器都設有三種旋律效果，旋律效果也依照各武器而有有所差異。

▲▼ Monster Hunter now 。（圖／Niantic提供）

追加魔物
本賽季的追加魔物為迅龍、毒狗龍王、天狗獸、冰魚龍，除此之外，官方預計在 7 月追加一隻古龍種魔物、8 月追加一隻亞種魔物。

戰型強化
在第六賽季中，將推出「戰型強化」的全新武器強化系統，讓武器能夠擁有客製化的數值、要素，主要分成能力值變化、改變武器動作的戰型變化兩種。

在最初強化時需要一班魔物的素材，但到後期就需要同樣是這季推出的「次元突變魔物」身上掉落的素材，目前僅開放單手劍、太刀、輕弩槍三種武器可選擇，根據官方會後解釋，單手劍是所有玩家接觸到的第一把武器，自然在第一波名單中，後續則是以「一遠一近」的方式挑選，最終選擇太刀、輕弩槍。

此外，為了鼓勵玩家多多進行戰型強化，在賽季開始會有素材掉落增加的活動。

▼冰魚龍。

▲▼ Monster Hunter now 。（圖／Niantic提供）

▼毒狗龍王。

▲▼ Monster Hunter now 。（圖／Niantic提供）

在會後媒體訪談時，媒體提問是否會將狩獵人數擴充到6人，官方則透露一開始有這個打算，但目前沒有這樣的計畫，之前推出的「魔物大量出現」是比較接近理念的想法，今後也會朝這個方向努力；此外在被收購後，官方也指出，「目前沒有任何改變營運方針或是變化，今後也將努力提供好玩的內容給玩家」。

最後關於由於遊戲中出現太多裝備，導致在尋找特定組合時變得困難，當然對老玩家可以靠記憶，但新手入坑極度不方便，官方也強調有認知到這點，具體會進行改善，但要如何改善目前沒辦法透露，但一定會開發更好的介面設計。

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